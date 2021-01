Petrecca: “La discusión será JxC vs La Cámpora”

Para el intendente Pablo Petrecca (PRO-Junín), en la elección bonaerense de este año la discusión será Cambiemos vs La Cámpora. Principal armador del objetivo Jorge Macri gobernador en la Cuarta sección electoral, el jefe comunal que logró sortear la ola peronista en 2019 ve en la organización que lidera Máximo Kirchner el principal adversario. “Es un modelo que llegará si la comunidad no le pone un freno”, dice sobre el modo de construcción camporista, y critica que, con la anuncia de la Provincia, la agrupación tenga el “control” del operativo de vacunación contra el covid-19 relegando a los municipios que –afirma– están “mejor preparados” para la tarea.

En la antesala de la campaña electoral, cuenta a Letra P que a su tarea de gestión le suma la búsqueda de referentes distritales en la región para ampliar la presencia del PRO en el noroeste. Dice que la relación con los demás socios de la alianza opositora es buena y dispara contra el monzoismo: “no es parte del PRO (…), debería dar una discusión interna sobre qué mirada tiene sobre su pertenencia a Juntos por el Cambio”.

-¿Cómo vienen trabajando en la sección?

-En principio estamos abocados a la gestión, pero también formo parte de la mesa provincial del PRO en representación de la Cuarta sección y mi tarea es recorrer los distritos para que haya representación del PRO en los 19 municipios. Hay muchos vecinos y militantes que se identifican con nuestros valores y para sumarse hace falta que encuentren una referencia partidaria. Hemos presentado la junta promotora del PRO en Chivilcoy y vamos a hacer lo mismo en Trenque Lauquen.

-¿Cómo toma el resto de los socios de JxC sus recorridas?

-Estamos muy bien con todos los que integran el espacio. Nosotros buscamos que crezca el PRO para que crezca Juntos por el Cambio. Debemos estar más juntos que nunca, pero mi tarea como referente de un partido político es buscar referencias en todos los distritos.

-¿Trabajan con el monzoismo?

-El monzoismo no es parte del PRO. Uno busca construir con personas que crean en Mauricio (Macri), en María Eugenia (Vidal), en Horacio (Rodríguez Larreta). Ellos debieran decir qué quieren hacer. Hoy veo un bloque en diputados provinciales que se han dividido, por lo que deberán dar una discusión interna sobre qué mirada tienen. Pero no es nuestra preocupación. Nuestra tarea es que el PRO crezca.

-Usted respalda la candidatura de Macri a la gobernación, pero no es el único que quiere competir en 2023. ¿Cómo es el debate para definir al candidato del espacio?

-Eso todavía no forma parte del debate. Lo que sí está claro en el Grupo Dorrego es el objetivo del espacio: queremos que el próximo gobernador sea un bonaerense que sienta la provincia, que la entienda y la recorra y que sea un intendente. En mi caso yo quiero que sea Jorge Macri, pero es válido que haya otras referencias. Todos tienen la oportunidad.

-¿Qué perspectiva tiene de la próxima elección? ¿Qué se pone en juego?

-Estamos convencidos de que en la próxima elección, la discusión será Juntos por el Cambio vs Cámpora. Estamos viendo cómo cada día La Cámpora toma más control de un montón de situaciones. La vacuna es una de ellas. Es lamentable cómo están manejando en el territorio el tema de la vacunación, pasando por encima a los municipios y asumiendo un rol protagónico. Es un modelo que puede llegar en el futuro si la comunidad no le pone un freno.

-¿Le hicieron el planteo a Kicillof? ¿Qué les dijo?

-Tenemos Zoom permanente con el gobernador y esto se ha planteado. Pero hay una diferencia entre lo que se dice en Zoom y lo que luego ocurre en el territorio. Evidentemente, la Provincia está avalando esta forma de trabajar. No es correcto pasar por encima a los municipios. La vacuna es la mejor noticia que nos puede pasar y, en lo personal, no me interesa qué tipo de vacuna. Celebro la vacunación. Hasta ahora, eran los municipios los encargados de la vacunación, porque tienen estructuras armadas y formadas, tienen su logística. Hay hospitales municipales, unidades sanitarias preparadas, y entendíamos que la manera más lógica de llevar adelante el plan de vacunación era de esa misma manera. Pero ahora nos sorprende que elijan escuelas cuando han estado cerradas durante todo un año. No es correcto. La Cámpora pasa por encima a las instituciones, no respeta el voto popular, no trabaja con los intendentes ni con los municipios.

-¿Cómo definiría el vínculo con el gobierno bonaerense?

-Formal. Hay canales y hay diálogo. Y si bien no compartimos algunas formas de gestionar, se respeta porque el gobernador Axel Kicillof fue elegido por la ciudadanía. Estamos 100% a disposición de la provincia, que cada vecino se vacune está por encima de cualquier mirada. Pero tengo una mirada crítica. Respetamos que la decisión del gobernador sea llevar adelante el plan de vacunación de esta forma, pero no lo compartimos, porque no se está trabajando con los municipios, sino con La Cámpora, en lugares que no están preparados para vacunar, ni tienen la atención sanitaria que se necesita.