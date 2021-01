“Es necesaria una renovación, no veo cambios a la ley que limita reelecciones”

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Diego Rovella reclamó al espacio opositor que integra una autocrítica de los cuatro años de gobierno para, de ahí en más, plantearse la vuelta al poder. Dijo que la Unión Cívica Radical (UCR) debe aumentar su representación en las listas electorales de este año y anticipó que, luego de su interna, el radicalismo dará a conocer su candidato a gobernador para 2023. Pese a que no tiene chances de buscar otro mandato, se mostró a favor de la vigencia de la ley que limita las reelecciones: “Es necesaria una renovación, cualquier cambio tiene que pasar por la Legislatura y no veo que haya espíritu de que eso suceda”, dijo a Letra P. De lleno en la interna radical y militando por la candidatura de Maximiliano Abad al Comité provincial, explicó por qué cree que Gustavo Posse no puede ganar. ¿Carolina Piparo? Mide bien en las encuestas.

Rovella, junto Claudio Frangul, Daniel Salvador y Carlos Fernández

-¿Cuánto influyó la herencia macrista en el gobierno de Axel Kicillof?

-La herencia influyó positivamente, porque si Kicillof hubiera recibido la provincia como nos la dejaron a nosotros en 2015, después de treinta años de gobierno peronista, no hubiera podido hacer nada. Por eso vemos con sorpresa que hasta el Presidente se llena la boca hablando de hospitales y la falta de inversión de Macri, mientras que el Hospital de La Matanza todavía sigue cerrado. Ambos le mienten a la gente y a nosotros. Hacen poco, sólo se encargan de pelear, por ejemplo, acá en La Plata, con los gremios médicos por IOMA.

-¿Tiene una autocrítica para hacer de su paso por el gobierno?

-Obviamente nos equivocamos y tenemos cosas que rever. Por eso perdimos. Nos tenemos que sentar y charlar para que, si volvemos a ser gobierno, no cometamos los mismos errores.

-¿Cómo sobrellevan las diferencias dentro de Juntos por el Cambio?

-Nosotros (los radicales) veníamos con un partido muy debilitado y a partir de la incorporación en Cambiemos tomamos otra actitud y ganamos músculo político. Hay que recordar que en 2013 teníamos apenas un puñado de intendentes y hoy llegamos a treinta y pico. Si bien son prácticamente todos del interior, nos ayudan a fortalecernos. Estamos tomando impulso dentro de Juntos por el Cambio.

-¿A qué aspira el partido en las próximas elecciones?

-El radicalismo quiere aumentar la representación dentro de las listas de este año, pero primero es importante el resultado de las internas del 21 de marzo.

-¿Qué opina sobre la propuesta de eliminar las PASO?

-No es bueno cambiar las reglas de juego ya lanzado el proceso electoral. Hay que seguir apostando a las PASO.

-¿Y sobre modificar la ley que limita las reelecciones?

-Consideramos necesario un proceso de renovación en la política. Y cualquier modificación tiene que aprobarse en la Legislatura. No veo ningún espíritu para que eso suceda.

-Algunos dirigentes de su espacio hablan de suspender la ley por vía judicial…

-Es posible una judicialización por parte de algunos intendentes, pero eso sería recién para 2023, porque todos podrían reelegir ese año.

-Usted no puede renovar, ¿cuál será su futuro político?

-Tengo la mente puesta pura y exclusivamente en la interna partidaria. Voy de candidato a presidente de la Junta Central en la ciudad de La Plata, acompañando a Maxi Abad y Érica Revilla. Después del 21 de marzo veré.

-¿Con qué resultado cree que se encontrará?

-Vamos a estar muy bien. Salvo dos o tres intendentes que respaldan a Gustavo Posse, todos los demás están junto a Maxi, al igual que los dos bloques de legisladores y figuras nacionales importantes como Luis Brandoni, Mario Negri y Alfredo Cornejo.

-Ya hay siete candidatos a gobernador anotados por Juntos por el Cambio, ¿el radicalismo tendrá el suyo?

-Sí, después de pasar la interna vamos a presentar nuestro candidato.

-¿Qué opina del caso que involucra a Carolina Piparo?

-Debemos esperar que actúe la Juslitica. Hasta ahora, veo que el oficialismo ante un hecho desgraciado, el robo y después el accidente en la que se vio involucrada, decidió jugar muy fuerte para intentar desgastarla con intenciones electorales.

-¿El hecho puede repercutir en las legislativas?

-Carolina es una figura empática con la gente de la ciudad de La Plata, las encuestas le dan bien, aunque no sé si eso repercute hoy en su imagen. Sí sé que hay encuestas que la están midiendo, sólo por el hecho de que llamaron a mi casa para hacerme una encuesta telefónica, pero lo cierto es que, más allá de todo eso, lo que debemos hacer es dejar actuar a la Justicia.