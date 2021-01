Macri: "Estábamos enderezando el barco y hoy parece a la deriva"

El expresidente Mauricio Macri se definió "pesimista" para el corto plazo y emitió un mensaje de fin de año en el que reiteró sus críticas al Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria y económica. "Estábamos enderezando el barco y hoy el barco parece a la deriva", escribió en redes sociales.

Macri sostuvo que antes de la pandemia había, en el Gobierno, signos que le preocupaban a la oposición. "Ya en el verano pasado, la suelta de presos peligrosos, la falta de un plan económico y las primeras agresiones al Poder Judicial profundizaron la recesión y generaron dudas sobre las convicciones republicanas del Gobierno", dijo.

"Y sobre llovido, mojado. Llegó la pandemia y, con ella, una de las cuarentenas más largas y destructivas del mundo. Dejamos de ver a nuestros afectos, encerramos insanamente a nuestros niños. Muchos perdieron sus trabajos, ante un oficialismo que se dedicó a predicar miedo y más miedo, ejercer su autoridad, su poder y criticar a la sociedad por el aumento de casos. Y aun así terminamos siendo uno de los países con más muertos por Covid", criticó.

El exmandatario ponderó el ejemplo de Uruguay, con actividades que "nunca estuvieron prohibidas". Y resaltó su gestión económica, en contraposición a la actual: "Terminamos el año con casi 50% de pobreza, millones de nuevos desempleados y la inflación en ascenso. Triste, pero se perdieron todos los esfuerzos que hicieron los argentinos en 2018 y 2019, años que –reconozco, claro que reconozco– fueron muy duros, pero en los que finalmente estábamos enderezando el barco y hoy el barco parece a la deriva", escribió.

"En la economía no se ve un rumbo claro. Volvimos a quedarnos otra vez sin reservas y sin energía y los impuestos aumentan y no paran de aumentar, otra vez a niveles que no existen en otros países, lo que claramente, obviamente, aleja la posibilidad de que alguien quiera invertir y generar trabajo para los argentinos. Como sabemos, el trabajo formal privado es la única solución para nuestros problemas", siguió el expresidente.

También podés leer Carrió y la fábula del tero

Macri pronosticó que "seguiremos sufriendo las consecuencias de los desatinos de un gobierno sin plan ni rumbo", pero se manifestó "muy optimista para los próximos años, porque veo la fuerza y la convicción del pueblo argentino, más firme que nunca, peleando por defender nuestro futuro.