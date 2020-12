Fernández: Argentina vacunará al mismo tiempo que "el mundo central"

El presidente Alberto Fernández destacó la llegada de 300.000 dosis procedentes de Rusia de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y remarcó que le da "una enorme tranquilidad" que Argentina empiece a vacunar al mismo tiempo que "el mundo central".

Fernández sostuvo este jueves que su "única preocupación" era que "los argentinos no fueran tratados como ciudadanos de segunda en el mundo".

"Empezamos a vacunar cuando el mundo central empieza a vacunar a los habitantes del mundo central. Eso me da una enorme tranquilidad, que los argentinos estemos en igualdad de condiciones que los países más desarrollados y avanzados del mudo, contando con una vacuna de excelente nivel médico, dicho por los científicos", expresó en declaraciones a Radio 10.

El jefe de Estado agradeció especialmente a los trabajadores que participaron del vuelo de Aerolíneas Argentinas, y también a la Federación de Rusia y al presidente de ese país, Vladimir Putin, por poner a disposición de Argentina las vacunas en tiempos simultáneos a los de países del primer mundo. "Solo gratitud ante ellos debemos tener", resaltó.

No obstante, llamó a no "descuidarse" ya que "la pandemia no terminó" y aclaró que "la vacuna no resuelve la pandemia". "Sin duda evitará contagios, pero mientras tanto hay que cuidarse mucho. Que la gente no tome con displicencia este momento", pidió.

Por último, el Presidente pidió extremar los recaudos para la Nochebuena y las fiestas de fin de año. "No nos descuidemos. Sigamos cuidando el distanciamiento. "La mejor forma de expresarle el amor a nuestra familia es cuidándonos", finalizó.

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de la llegada al país del vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia, tras una ruta de vuelo entre Buenos Aires y Moscú ida y vuelta que duró cerca de 34 horas.