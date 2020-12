Tras las críticas de CFK, un albertista pide cambios en el gabinete

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés respaldó las expresiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que "debería haber" cambios en el gabinete nacional.

“Está bien que critique a los ministros, no me parece mal”, sostuvo Valdés en una entrevista por Radio Mitre y consideró que durante la pandemia muchas áreas sufrieron algún tipo de “desgaste”. No obstante, el diputado no precisó a qué áreas hacía referencia. “No soy yo quien tiene que decir los ministros desgastados, eso es una función del Presidente de la Nación”, remarcó.

Las expresiones de Valdés tienen lugar luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntara contra algunos ministros y legisladores y los acusara de tener miedo.

“Todos aquellos que tengan miedo o no se animen, por favor: hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladoras. Vayan buscar a otro laburo”, dijo durante un acto con el Alberto Fernández en el Estadio Único de La Plata.

El diputado remarcó que cuando Fernández de Kirchner “dijo eso, el Presidente estaba aplaudiendo” y reiteró la necesidad de realizar “cambios en el Gabinete”.

“Hay que oxigenar", afirmó porque "ha habido desgaste en algunas áreas".

Luego de la carta abierta en la que había hablado de "funcionarios que no funcionan" y que precedió a la salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial, Cristina Kirchner volvió a cuestionar al Gabinete nacional.