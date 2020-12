Cruje el Frente de Todos en Olavarría

En Olavarría, distrito conducido por el macrista Ezequiel Galli, el interbloque Frente de Todos (FdT) en el Concejo Deliberante pende de un hilo. El voto dividido en dos proyectos cristalizó las diferencias internas. Durante el debate, una concejala denunció aprietes y otro la invitó a retirarse del espacio.

El jueves pasado, el cuerpo de concejales y concejalas del distrito del centro de la provincia sesionó para debatir dos proyectos de ordenanza: uno que autorizaba la venta de tierras fiscales por parte del municipio al Sindicato de Trabajadores Municipales a cambio de una deuda por aportes patronales valuada en 40 millones de pesos y el aumento del servicio de agua en el distrito.

La votación terminó en polémica luego de que dos representantes del interbloque del FdT votaran a favor de ambas iniciativas, a contramano del resto de los integrantes de la bancada opositora y en línea con el bloque macrista.

Debate

El interbloque FdT está integrado por tres espacios: el FdT, que tiene cuatro representantes; el Foro Olavarría (massismo), con dos, y Renovación Peronista, con otros dos. El recinto lo completan nueve ediles de Juntos por el Cambio y tres monobloques. El voto dividido llegó por parte de los integrantes de Renovación Peronista: Alicia Almada y German Aramburu.

Durante el debate, los ediles dejaron en claro que acompañarían los pliegos. Su planteo molestó al resto de la bancada peronista. De hecho, según indicaron a este medio fuentes del distrito, el presidente del FdT, Guillermo Santellán, pidió a los concejales que se retiraran del interbloque.

“Formalmente no nos ha invitado a retirarnos de ningún lado porque no lo puede hacer. La figura de interbloque no está contemplada en el reglamento interno del Concejo Deliberante. Es algo simbólico, son acuerdos para votar algunos proyectos en conjunto. Hasta ahora, coincidimos la mayoría de las veces. Esta vez fue la excepción”, señaló a Letra P la concejala Almada, y aseguró que los dos representantes de Renovación Peronistas seguirán trabajando en interbloque. “Simplemente marcamos una diferencia en las decisiones. Creemos que no siempre deben tomarse decisiones desde lecturas políticas demagógicas sino sobre los estudios reales y ciertos”.

En las redes sociales y durante el intercambio de posiciones en el recinto, la concejala informó que había sido presionada para no acompañar el aumento del servicio de agua. “No al fuego amigo”, dijo en Twitter y describió que, disconformes con su posición, llamaron a autoridades de SADOP, organización a la que pertenece, para que intentaran torcer su voluntad. “Nuestro sector presionó haciendo llamados a superiores míos, de mi trabajo base, para que cambie el voto. Pero tuve el respaldo de la organización”, dijo.

“El voto no debe ser corporativo, el voto debe ser una decisión que se toma a conciencia, de lo que surge de los expedientes”, completó la concejala, quien indicó que, por estas horas, todos los representantes están estudiante el proyecto de presupuesto 2021, próximo y último tema a debatir.

Consultadas, fuentes del oficialismo liderado por el intendente Ezequiel Galli desestimaron que el posicionamiento de Almada y Aranburu los vaya a acercar a la gestión. “Están en las antípodas ideológicas”, señalaron.