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17 DE NOVIEMBRE

Máximo Kirchner, con las 62 Organizaciones: respaldo a CFK en la previa del Día de la Militancia

Fue recibido por José Ibarra. Estuvo acompañado por sus pares de bancada Paula Penacca y Lorena Pokoik y por el senador Wado de Pedro. El acto.

Por Letra P | Periodismo Político
&nbsp;Máximo Kirchner, Wadro de Pedro, Paula Penacca y Lorena Pokoik junato a José Ibarra.&nbsp;

 Máximo Kirchner, Wadro de Pedro, Paula Penacca y Lorena Pokoik junato a José Ibarra. 

El diputado nacional Máximo Kirchner y el senador Wado de Pedro se reunieron con la conducción de las 62 Organizaciones Peronistas, encabezada por José Ibarra, para analizar el escenario económico y social y conversar sobre el acto del próximo martes 17 por el Día de la Militancia.

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Del encuentro, realizado en la sede de la organización sindical, también participaron las diputadas nacionales Paula Penacca y Lorena Pokoik, junto a integrantes de la Mesa Nacional.

Según informó la entidad en un comunicado, la conversación abordó los desafíos de la producción, el desarrollo y el empleo, así como la situación que atraviesan los trabajadores. También intercambiaron perspectivas sobre la agenda parlamentaria y el papel de las instituciones representativas frente a las demandas sociales.

El acto por el Día de la Militancia y el respaldo a CFK

En el tramo final de la reunión, los dirigentes conversaron sobre el acto previsto para el martes 17 de noviembre en la Federación Argentina de Box.

La Comisi&oacute;n Nacional de las 62 Organizaciones recibi&oacute; a Kiechner, De Pedro, Penacca y Pokoip.

La Comisión Nacional de las 62 Organizaciones recibió a Kiechner, De Pedro, Penacca y Pokoip.

La reunión formó parte de una serie de encuentros institucionales que la organización mantiene con referentes políticos, legislativos y gremiales de distintos sectores.

La conducción sindical sostuvo que esas iniciativas buscan que el movimiento obrero recupere protagonismo en los ámbitos donde se debaten y definen las decisiones que afectan a los trabajadores.

El comunicado llevó las firmas de Ibarra, secretario general; Rubén Grimaldi, secretario de Interior, y Rubén Ledesma, a cargo de Acción Política.

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