Máximo Kirchner, con las 62 Organizaciones: respaldo a CFK en la previa del Día de la Militancia

Máximo Kirchner, Wadro de Pedro, Paula Penacca y Lorena Pokoik junato a José Ibarra.
El diputado nacional Máximo Kirchner y el senador Wado de Pedro se reunieron con la conducción de las 62 Organizaciones Peronistas, encabezada por José Ibarra, para analizar el escenario económico y social y conversar sobre el acto del próximo martes 17 por el Día de la Militancia.
Del encuentro, realizado en la sede de la organización sindical, también participaron las diputadas nacionales Paula Penacca y Lorena Pokoik, junto a integrantes de la Mesa Nacional.
Según informó la entidad en un comunicado, la conversación abordó los desafíos de la producción, el desarrollo y el empleo, así como la situación que atraviesan los trabajadores. También intercambiaron perspectivas sobre la agenda parlamentaria y el papel de las instituciones representativas frente a las demandas sociales.
El acto por el Día de la Militancia y el respaldo a CFK
En el tramo final de la reunión, los dirigentes conversaron sobre el acto previsto para el martes 17 de noviembre en la Federación Argentina de Box.
Además, el consejo directivo de las 62 Organizaciones expresó ante los legisladores su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner frente a lo que la entidad definió como su “proscripción política”.
La Comisión Nacional de las 62 Organizaciones recibió a Kiechner, De Pedro, Penacca y Pokoip.
La reunión formó parte de una serie de encuentros institucionales que la organización mantiene con referentes políticos, legislativos y gremiales de distintos sectores.
La conducción sindical sostuvo que esas iniciativas buscan que el movimiento obrero recupere protagonismo en los ámbitos donde se debaten y definen las decisiones que afectan a los trabajadores.
El comunicado llevó las firmas de Ibarra, secretario general; Rubén Grimaldi, secretario de Interior, y Rubén Ledesma, a cargo de Acción Política.