Máximo Kirchner, con las 62 Organizaciones: respaldo a CFK en la previa del Día de la Militancia

Máximo Kirchner, Wadro de Pedro, Paula Penacca y Lorena Pokoik junato a José Ibarra.

El diputado nacional Máximo Kirchner y el senador Wado de Pedro se reunieron con la conducción de las 62 Organizaciones Peronistas , encabezada por José Ibarra , para analizar el escenario económico y social y conversar sobre el acto del próximo martes 17 por el Día de la Militancia .

Del encuentro, realizado en la sede de la organización sindical, también participaron las diputadas nacionales Paula Penacca y Lorena Pokoik , junto a integrantes de la Mesa Nacional.

Según informó la entidad en un comunicado, la conversación abordó los desafíos de la producción, el desarrollo y el empleo, así como la situación que atraviesan los trabajadores. También intercambiaron perspectivas sobre la agenda parlamentaria y el papel de las instituciones representativas frente a las demandas sociales.

En el tramo final de la reunión, los dirigentes conversaron sobre el acto previsto para el martes 17 de noviembre en la Federación Argentina de Box .

Además, el consejo directivo de las 62 Organizaciones expresó ante los legisladores su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner frente a lo que la entidad definió como su “proscripción política” .

La Comisión Nacional de las 62 Organizaciones recibió a Kiechner, De Pedro, Penacca y Pokoip.

La reunión formó parte de una serie de encuentros institucionales que la organización mantiene con referentes políticos, legislativos y gremiales de distintos sectores.

La conducción sindical sostuvo que esas iniciativas buscan que el movimiento obrero recupere protagonismo en los ámbitos donde se debaten y definen las decisiones que afectan a los trabajadores.

El comunicado llevó las firmas de Ibarra, secretario general; Rubén Grimaldi, secretario de Interior, y Rubén Ledesma, a cargo de Acción Política.