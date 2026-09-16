Liga de Intendentes: reunión con Germán Martínez por el alivio financiero a las familias

Los jefes comunales Federico Otermín , de Lomas de Zamora; Mariel Fernández , de Moreno; y Federico Achával , de Pilar, integrantes de La Liga de Intendentes peronistas bonaerenses, se reunieron con el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez para respaldar un proyecto destinado a atender el endeudamiento y la morosidad de las familias.

Del encuentro, que tuvo lugar en el Congreso, también participaron la diputada Teresa García y el diputado Guillermo Michel . La reunión coincidió con el inicio del análisis legislativo de distintas iniciativas sobre endeudamiento familiar en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados.

Los representantes de La Liga expusieron la situación que, según señalaron, atraviesan los municipios. Durante la reunión se mencionó que seis millones de personas están en situación de morosidad y que otras 14 millones registran algún tipo de deuda bancaria o financiera.

Entre las propuestas que analiza la Cámara de Diputados figura el expediente 0396-D-2026, que plantea la creación de un Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar. La iniciativa tiene giro a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

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En paralelo, el Congreso tiene bajo análisis otros proyectos que proponen mecanismos de segunda oportunidad para hogares endeudados. Una de esas iniciativas establece un procedimiento administrativo para renegociar y reestructurar deudas de consumo y prevé planes compatibles con la cobertura de las necesidades básicas de cada hogar.

Otra propuesta crea la denominada Plataforma DesendeudAR, concebida como un canal para concentrar la reestructuración de obligaciones entre deudores y acreedores. Los distintos expedientes forman parte de una agenda legislativa más amplia sobre morosidad, sobreendeudamiento y protección de consumidores financieros.

"Está totalmente acéfalo"



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La Liga de Intendentes y su agenda con dirigentes políticos

La reunión se inscribió en la ronda de contactos que la Liga de Intendentes Peronistas mantiene con referentes bonaerenses y nacionales. El espacio busca trasladar al debate político las dificultades que sus integrantes detectan en los municipios, entre ellas el endeudamiento de los hogares y los problemas que atraviesa el entramado productivo.

Además de Otermín, Fernández y Achaval, integran la organización los intendentes Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.