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OPERATIVO REELECCIÓN

Karina Milei definió una hoja de ruta para consolidar el crecimiento de LLA en Chaco

Acordó capacitaciones, despliegue territorial y coordinación con el gobierno provincial para ampliar su estructura política.

Por Letra P | Periodismo Político
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Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem; y el titular de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo Rodríguez. También asistieron el senador Juan Cruz Godoy, la diputada Rosario Goitia y el diputado Carlos García, y la legisladora y el legislador provinciales Mayra Jarenko y Adrián Zukiewicz.

La conducción partidaria evaluó acciones para consolidar referentes en cada localidad, ampliar la presencia territorial y preparar nuevos cuadros políticos. La estrategia apunta a profundizar el crecimiento del espacio sin alterar el vínculo institucional con la administración chaqueña. El plan prevé reforzar la capacitación y el contacto directo con actores sociales, económicos y productivos de la provincia.

La Libertad Avanza en Chaco: territorio y coordinación política

Los dirigentes valoraron la articulación entre la Nación y la provincia y repasaron iniciativas vinculadas con el desarrollo de Chaco. Entre los temas centrales apareció la finalización del Segundo Acueducto del Interior, una obra postergada que busca mejorar el abastecimiento de agua potable en numerosas localidades y atender una demanda histórica del interior provincial.

La agenda también incluyó el posible impacto de la reforma nacional del régimen de cabotaje. El espacio considera que la modificación podría reducir costos logísticos, potenciar las exportaciones desde el Puerto de Barranqueras y favorecer la reactivación operativa del Puerto Las Palmas. La discusión se centró en la posibilidad de mejorar la competitividad de las cadenas productivas y abrir nuevas vías para el movimiento de cargas.

Los representantes chaqueños presentaron, además, los resultados de sus recorridas por barrios y localidades. Según expusieron durante la reunión, las medidas del Gobierno nacional mantienen una recepción favorable en distintos sectores. A partir de ese diagnóstico, analizaron la incorporación de nuevos referentes ligados al trabajo, la actividad privada y la producción.

Nuevos equipos de La Libertad Avanza

La próxima etapa contempla encuentros y capacitaciones con productores, referentes sectoriales y dirigentes locales. El objetivo consiste en acercar las políticas nacionales al territorio, fortalecer la organización partidaria y formar equipos capaces de representar las propuestas libertarias en cada punto de la provincia.

La hoja de ruta también prevé ampliar la estructura de La Libertad Avanza con perfiles que tengan experiencia en el sector privado y conocimiento de las necesidades locales. La conducción busca que ese crecimiento territorial se combine con una relación estable con el Gobierno provincial y con el respaldo a proyectos considerados prioritarios para Chaco.

El encuentro ratificó el apoyo a las reformas del presidente Javier Milei y la decisión de extender la presencia del partido en toda la provincia. La dirigencia acordó sostener un trabajo coordinado para que la expansión política se vincule con objetivos de desarrollo, inversión y generación de oportunidades para la población chaqueña.

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