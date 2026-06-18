Operación Masacre: la Justicia investiga los fusilamientos de José León Suárez 70 años después

Operación Masacre volvió al centro de la escena judicial con el inicio del juicio por la verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez . El proceso en la justicia comenzó este miércoles, a 70 años de los crímenes que reconstruyó Rodolfo Walsh y que se transformaron en uno de los episodios más emblemáticos de la historia política de Argentina .

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La causa fue impulsada por hijos y familiares de las víctimas, con el patrocinio del abogado Alberto Palacio . Las indagatorias se iniciaron en 2023 a partir del antecedente de la Masacre de Napalpí, reconocida judicialmente como un crimen de lesa humanidad más de un siglo después de los hechos.

La jueza federal Alicia Vence fijó como sede del debate el auditorio municipal Hugo del Carril, ubicado a pocos metros del lugar donde ocurrieron los asesinatos que Rodolfo Walsh reconstruyó en Operación Masacre, una de las obras más influyentes del periodismo argentino.

El expediente registró demoras tras la salida del fiscal Paul Star , quien pasó a desempeñarse en la Unidad de Información Financiera (UIF) . La falta de un reemplazo postergó durante meses el avance de la investigación.

La apertura del proceso coincidió con diversas iniciativas políticas, judiciales y editoriales vinculadas con la resistencia peronista y los acontecimientos posteriores al golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón .

La justicia comenzó el juicio por los fusilamientos de José León Suárez, temática que abordó el libro Operación Masacre del periodista Rodolfo Walsh

El intendente de La Plata, Julio Alak, asumió la representación de los familiares de las víctimas platenses. Entre ellas figuraron las familias Cogorno, Videla, Irigoyen, Zanetta y Abadie, que sostuvieron durante décadas el reclamo de memoria, verdad y reconocimiento.

Resistencia peronista y nuevas investigaciones

En paralelo, el periodista Gastón Garriga publicó Después del basural, una investigación centrada en la vida de los familiares de los fusilados. El trabajo reunió testimonios de integrantes de las familias Brión, Garibotti, Carranza, Rodríguez, Lizaso y Valle.

A su vez, el investigador Gonzalo Mogliano presentó Operación Punta Arenas, una obra dedicada a la fuga del penal de Río Gallegos protagonizada por John William Cooke, Jorge Antonio, Héctor Cámpora y Patricio Kelly. También avanzó una investigación biográfica sobre el coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante aquellos sucesos.

Durante las jornadas del nueve y el diez de junio de 1956, distintos grupos peronistas aguardaron la difusión de una proclama radial destinada a respaldar el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la autodenominada Revolución Libertadora.

Sin embargo, el movimiento resultó infiltrado desde sus primeras etapas. Varios militantes que intentaron tomar una emisora en Avellaneda fueron emboscados y luego ejecutados en Lanús. Entre el diez y el 12 de junio, la represión dejó un saldo de 31 personas asesinadas.

El levantamiento que terminó en masacre

Mientras una de las columnas esperaba una señal que nunca llegó para dirigirse al arsenal de Boulogne, otro grupo logró movilizarse en La Plata, donde se produjeron enfrentamientos armados. Tras varias horas de combate y luego de permitir la retirada de civiles que se encontraban en la zona, los rebeldes fueron superados y finalmente se rindieron.

Setenta años después, el juicio por la verdad volvió a colocar aquellos acontecimientos en el centro de la agenda pública. El objetivo consistió en reconstruir los hechos, establecer responsabilidades históricas y preservar la memoria de las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la historia política de Argentina.