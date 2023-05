El juicio que visibiliza la represión al colectivo travesti trans en la dictadura

Las exposiciones de las cinco sobrevivientes y de la activista no fueron las únicas que introdujeron el debate sobre los objetivos del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio a este colectivo. El objetivo de Oberlin y de la Unidad Fiscal federal de Derechos Humanos de La Plata fue, según esgrimió la fiscal, no sólo "dar cuenta de la persecución particular a gays, lesbianas y personas travesti trans durante la dictadura, sino hacer hincapié en su sistematicidad y su masividad, que es fundamental para el juzgamiento".