MAGNICIDIO FALLIDO | LA SENTENCIA

Ataque a CFK: condenaron a Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de Cristina

El TOF 6 también impuso una pena de 8 años para Brenda Uliarte. Nicolás Carrizo fue absuelto. Los fundamentos de la resolución se conocerán el 9 de diciembre.

Letra P | Martín Soler
Por Martín Soler
cfk reza.jpg

El Tribunal Oral Federal N°6 condenó este miércoles 8 de octubre a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años por el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), mientras que absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado del ataque a CFK.

Luego de más de un año calendario de debate, la sentencia cierra un capítulo crucial del juicio por el atentado que conmocionó al país el 1 de septiembre de 2022.

Tras una tensa jornada que incluyó las últimas palabras de los acusados, el tribunal integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari dictó su resolución. Sabag Montiel, reconocido como el autor material del disparo fallido contra CFK, recibió la pena máxima entre los imputados. Uliarte, su exnovia, fue declarada partícipe necesaria del plan criminal. En cambio, Carrizo recuperó su libertad tras ser absuelto por falta de pruebas contundentes sobre su participación directa.

Atentado CFK.jpg
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte (extremos) los condenados por el ataque a CFK.

Teorías, silencio y quebranto

Minutos antes del veredicto, los acusados habían expuesto sus posturas finales en una audiencia cargada de dramatismo.

Sabag Montiel sorprendió con una alocución plagada de desvaríos y teorías conspirativas. Intentó trazar paralelismos entre su caso y la muerte del fiscal Alberto Nisman, sugirió que "le quieren tirar el muerto" al diputado Gerardo Milman e incluso afirmó que el presidente de Brasil Lula da Silva había pedido personalmente a CFK que gestionara su extradición. La presidenta del tribunal, Sabrina Namer, debió interrumpirlo en varias oportunidades para recordarle que se ciñera a los hechos del juicio.

Brenda Uliarte, en un contraste absoluto, optó por el silencio. Rodeada de agentes del Servicio Penitenciario Federal, evitó cualquier contacto y no pronunció palabra.

Nicolás Carrizo, por su parte, se quebró al hablar de su encarcelamiento: "Siento esa impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver".

image.png
CFK declaró en el juicio que investiga el ataque que sufrió en septiembre de 2022

El ataque a CFK que marca un precedente

El fallo del TOF 6 representa un hito en uno de los casos judiciales más sensibles de los últimos años. Las condenas a Sabag Montiel y Uliarte cierran una etapa de incertidumbre, aunque los fundamentos completos de la resolución se darán a conocer recién el 9 de diciembre. Mientras tanto, la absolución de Carrizo deja en evidencia las limitaciones probatorias respecto a su rol en el atentado.

El juicio no solo puso en jaque la seguridad de la máxima figura del kirchnerismo, sino que también expuso las grietas de un sistema judicial frente a hechos de extrema violencia política.

La palabra final, sin embargo, deberá esperar a que las defensas y la fiscalía analicen los fundamentos para definir si apelarán las condenas.

