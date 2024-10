Se desvanece la trama política por el ataque a CFK: respiran Patricia Bullrich y Gerardo Milman

La querella de CFK sostiene que Bullrich y Milan podrían ser instigadores, encubridores o ambas cosas. Esa trama no fue profundizada por la jueza de instrucción María Eugenia Capuchetti , señalada por su cercanía con el PRO. En su declaración durante el juicio, Cristina Fernández se quejó ante los jueces del Tribunal a cargo del debate. Esta arista del caso fue objeto de investigaciones previas y sigue siendo un punto crucial en el juicio.

“Nosotros luchábamos por la batalla cultural” a la que describió como “un cambio” para “concientizar a la gente, que la gente considere que ganar plata sin hacer nada está mal, el trabajo es digno, eso es un cambio cultural, el argentino es artífice de su propio destino, el Estado tiene que existir, pero debe ser chico y eficiente y así como tenemos derechos también, antes, tenemos obligaciones”.

Candidato de José Luis Espert

Luego el testigo refirió que “los que recorremos La Matanza vemos cómo piensan los chicos, nosotros creemos que se hace política en la unidad básica, a la escuela y a la universidad se va a estudiar”. Minutos antes de esta declaración los diputados libertarios y sus aliados confirmaron el veto a la Ley de Financiamiento de universidades públicas.

Carrol fue candidato a concejal de La Matanza por el espacio del economista y diputado nacional José Luis Espert.

También negó vinculaciones con la agrupación Revolución Federal cuyo líder es el acusado Nicolás Carrizo. “Somos diferentes agrupaciones. Nuestras protestas nunca fueron violentas”. También aclaró que la guillotina de Cristina Kirchner que se exhibió en una marcha durante la cuarentena. “Nosotros solamente cantamos el himno e izamos la bandera nacional. Ese inflable no era nuestro”, dijo.

En otro tramo de su relató expresó que “a Sabag Montiel lo vi una vez y después cuando los invitamos a un cumpleaños. Estuvieron media hora, 40 minutos, no más”. “Jamás hablamos de atentar contra Cristina Kirchner. Nunca hablamos de política”, negó rotundamente el testigo.

Martín Almeida.jpg Martín Almeida

"Lo considero un amigo"

Martín Almeida ingresó a la sala de audiencias luego de varias horas de espera. Aceptó las disculpas de la titular del tribunal, Sabrina Namer, y a cambio pidió “unos sanguchitos o unas hamburguesas. Tengo una lija”, dijo de manera risueña y sirvió para distender el clima.

El testigo dijo conocer al presidente Javier Milei, “lo considero un amigo” refirió. Luego, en su calidad de comediante, reconoció haber realizado “muchos” chistes en relación al atentado. “El humor negro puede reírse de cualquier cosa”, graficó.

También negó conocer a Carrizo, el líder de Los Copitos, pero dijo que conoce a Prestofelippo. Primero lo conoció por redes sociales y luego de forma personal. "Tuve una relación de amistad que duró un año y medio y luego se cortó".

Presto.jpg Eduardo Prestofelippo, comunicador liberal denunciado por Cristina Fernández de Kirchner.

“La quiero viva eternamente”

Eduardo Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, el youtuber que tuvo una breve relación con la imputada Uliarte fue otro de los testigos. Además, el periodista fue denunciado por amenazar a la exvicepresidenta en las redes sociales. La querella le preguntó por esa causa, pero el testigo dijo no conocer el estado de las actuaciones y solicitó que le consulten a su abogado Marcelo Peña sobre el tema. El letrado es uno de los referentes libertarios en La Plata.

“Todo esto me afectó mucho, porque están ensuciándome. Jamás hablé de política con Brenda. Jamás se me pasaría por la cabeza mandar a matar a alguien y cargar la culpa con la muerte”, sostuvo el comunicador liberal que en el año 2019 intentó ser el candidato de Espert en la provincia de Córdoba, pero esa empresa electoral no prosperó por temas administrativos.

“Yo a Cristina jamás le deseé la muerte, la quiero viva eternamente, y que, si tiene que pagar culpas en la Justicia por hechos de corrupción, que tenga prisión efectiva hasta el último día de su vida”, agregó.

El juicio comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py. El debate está a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal 6 integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. La fiscal Gabriela Baigún, junto con los abogados de la víctima, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, están a cargo de la acusación.