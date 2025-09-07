ELECCIONES | BUENOS AIRES

Javier Milei reconoció que sufrió un claro revés electoral, pero ratificó el rumbo de gobierno

El Presidente separó los “errores políticos” cometidos en campaña del modelo económico. Defensa del equilibrio fiscal y esquema cambiario “con uñas y dientes”.

Por Letra P | Periodismo Político
El presidente Javier Milei en el bunker de La Libertad Avanza en La Plata

El presidente Javier Milei en el bunker de La Libertad Avanza en La Plata

El presidente Javier Milei reconoció esta noche que el oficialismo tuvo una “clara derrota” en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos porcentuales y aseguró que “vamos a corregir” los “errores políticos” de cara a las elecciones de octubre, aunque ratificó el rumbo del gobierno.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof, en su noche más soñada, una pesadilla para Javier Milei.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Kicillof, un presidenciable en la debacle de Milei

Por  Marcelo Falak
“Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, fueron las primeras palabras de Milei post derrota en el bunker de La Libertad Avanza en la localidad platense de Gonnet, a las que agregó la promesa de una “profunda autocrítica” para poder corregir “aquellas cosas en las que nos hemos equivocado”.

Fuerza Patria y el aparato peronista

Si por un lado admitió la contundencia de la victoria peronista y la comisión de errores propios, también dedicó una crítica de tinte casta política a Fuerza Patria por poner en la elección “todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años de manera muy eficiente”, aunque advirtió que el resultado “representa el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Tras asegurar que la derrota frente al gobernador Axel Kicillof dará lugar a un “profundo análisis de los datos” y una “profunda autocrítica” porque “no hay opción de repetir los errores” rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Milei ratificó el rumbo de la gestión que “no se va a modificar, sino que se va a redoblar”, uno de los tramos de su breve discurso que arrancó los pocos y tibios aplausos de la noche en el salón de fiestas Vonharb que ofició de bunker libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1964860700741996694&partner=&hide_thread=false

El equilibrio fiscal, con uñas y dientes

Igual de enfático que con la admisión de la derrota, el mandatario apuntó que “vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital Humano”.

Agregó en este sentido que “no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza”, y ratificó que los cometidos previamente a la elección de este domingo fueron “errores en lo político” que “vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”.

Temas
Notas Relacionadas
La militancia peronista festeja en el búnker de Fuerza Patria, en La Plata.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Paliza peronista: Fuerza Patria aplastó a La Libertad Avanza

El recuento reveló un batacazo inesperado: FP le sacaba 13 puntos a LLA. Triunfazo de Axel Kicillof y golpe durísimo a Javier Milei en su peor momento.
Javier Milei cae en Córdoba
Fernet con rosca

Córdoba: la campaña arrancó con encuestas negras para Milei y alerta roja en el cordobesismo por el rebrote K

Tres sondeos marcan la caída presidencial. El escenario es ideal para Martín Llaryora, pero el resultado bonaerense amenaza con activar la grieta en octubre.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Kicillof en la Legislatura 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Legislatura bonaerense: Kicillof no tiene cómo perder

Por  Juan Rubinacci
Aspirantes peronistas, libertarios y de la tercera vía,  con un ojo en 2027
ELECCIÓN | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires 2027: las 11 figuras que van por el sillón de Kicillof

Por  Juan Rubinacci
Los dirigentes de Somos Buenos Aires en un encuentro en la Cuarta sección
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: las terceras vías amenazan con romper la polarización en la Segunda y Cuarta sección

Por  José Maldonado
Intendentes bonaerenses.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: a todo o nada, los intendentes se juegan el poder territorial y la proyección 2027

Por  Macarena Ramírez