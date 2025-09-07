Javier Milei reconoció que sufrió un claro revés electoral, pero ratificó el rumbo de gobierno

El presidente Javier Milei en el bunker de La Libertad Avanza en La Plata

El presidente Javier Milei reconoció esta noche que el oficialismo tuvo una “clara derrota” en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos porcentuales y aseguró que “vamos a corregir” los “errores políticos” de cara a las elecciones de octubre, aunque ratificó el rumbo del gobierno.



“Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, fueron las primeras palabras de Milei post derrota en el bunker de La Libertad Avanza en la localidad platense de Gonnet, a las que agregó la promesa de una “profunda autocrítica” para poder corregir “aquellas cosas en las que nos hemos equivocado”.

Fuerza Patria y el aparato peronista Si por un lado admitió la contundencia de la victoria peronista y la comisión de errores propios, también dedicó una crítica de tinte casta política a Fuerza Patria por poner en la elección “todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años de manera muy eficiente”, aunque advirtió que el resultado “representa el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Tras asegurar que la derrota frente al gobernador Axel Kicillof dará lugar a un “profundo análisis de los datos” y una “profunda autocrítica” porque “no hay opción de repetir los errores” rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Milei ratificó el rumbo de la gestión que “no se va a modificar, sino que se va a redoblar”, uno de los tramos de su breve discurso que arrancó los pocos y tibios aplausos de la noche en el salón de fiestas Vonharb que ofició de bunker libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1964860700741996694&partner=&hide_thread=false Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

El equilibrio fiscal, con uñas y dientes Igual de enfático que con la admisión de la derrota, el mandatario apuntó que “vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital Humano”. Agregó en este sentido que “no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza”, y ratificó que los cometidos previamente a la elección de este domingo fueron “errores en lo político” que “vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”.

