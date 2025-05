Javier Milei confirmó un acuerdo con el PRO en Buenos Aires: "Vamos a ir juntos"

El mandatario, en una entrevista en radio Mitre, no dudó en expresar su confianza: "Le daremos una paliza en las urnas en septiembre, en octubre y en 2027 le vamos a ganar la provincia", sentenció Milei. Para lograr este objetivo, afirmó haber alcanzado un acuerdo con el PRO, declarando enfáticamente: "Vamos a ir juntos".

José Luis Espert, candidato

El primer mandatario explicó que mantiene una "excelente relación" con Macri, a pesar de algunas diferencias que surgieron en la previa de los comicios porteños. "En definitiva, si el horizonte es compartido, se van a encontrar las maneras de acomodarse", sostuvo Milei, mostrando una clara disposición a la unidad. Sin embargo, no dejó de señalar algunos hechos de la campaña, que no atribuyó directamente a Macri, y que no toleró, como la contratación de Antoni Gutiérrez-Rubí, quien fue asesor del oficialismo porteño.