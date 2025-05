Mercado Libre: quién es Ariel Szarfsztejn y qué cambia en la empresa de Marcos Galperin

Galperin ya había adelantado que iba a buscar salir de las decisiones diarias de la empresa, pero no encontraba el formato de su sucesión ni el modo de escindirse de su necesidad de "estar encima de todos los temas”. Ahora será presidente ejecutivo.

No es una salida, por el contrario, ahora busca concentrarse en el proceso total, la consolidación de Mercado Libre en América Latina, donde tiene 2,5 millones de personas usuarias que venden en esta plataforma que, en el último trimestre, alcanzó 67 millones de compradores .

“Si dejás de innovar, en tres años no existís más. Hay que pensar en el largo plazo, mantenerse frescos e innovadores”, repite Galperin en sus conferencias y detalla que sus peores pesadillas le aparecen marcas como Yahoo , Motorola o Messenger , por mencionar productos exitosos que perdieron en la carrera por la innovación.

Ahora, después de que su hija Julia terminó la escuela en Uruguay, ya no tiene restricciones para ir de aeropuerto en aeropuerto con su esposa Karina. Sus otros hijos, Félix y Simón ya están estudiando en el exterior.

Según Forbes, por su fortuna de u$s 8.000 millones ocupa el puesto 382 del ranking de los más ricos del mundo, encabeza el listado de argentinos en el que también se anotan Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian y Eduardo Costantini.

Elon Musk un ídolo que no quiere imitar

Su ídolo extradeportivo es Elon Musk, el empresario megamillonario que ahora es funcionario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Nada sugiere, por ahora, que Galperin se interne en la política, más allá de su apoyo explícito a la administración libertaria de Javier Milei, quien lo definió como “un héroe”.

En otro momento de su vida, consideró esta posibilidad. Su militancia la canaliza en las redes sociales. Desde ahí bancó a Mauricio Macri y ahora a Milei.

Szarfsztejn es parte de la mesa de los seis con que Galperin intercambian mensajes de Whatsapp a diario. El primer cambio en la transición es que el nuevo ceo tendrá un perfil político "más contemporizador, sin las estridencias de Galperin".

"Está acostumbrado a negociar con gobiernos de distintas ideologías", aseguran.

La militancia de Galperin nunca fue un obstáculo para Mercado Libre, que hace más de 18 años que recibe exenciones impositivas.

Galperin Marcos Galperin, siempre gana

En 2007, aplicó los beneficios de la Ley de Promoción del Software, que le reduce el pago de hasta un 70% en las contribuciones patronales y del 60% del impuesto a las ganancias. También está eximido de pagar retenciones a las exportaciones y tiene garantizado el acceso a dólares para importar.

Inteligencia Artificial y repartidores monotributistas

Szarfszejn Ingresó a MeLi en 2017 y en un año quedó como responsable de Mercado Envíos. En este sector, se consolidó en la planificación y la ejecución de las operaciones logísticas. Es el corazón del negocio, en el que es fundamental la entrega cada vez más veloz de los productos que se comercian en la plataforma.

En Argentina, Mercado Libre cubre las entregas en la última milla a través de un sistema con trabajadores tercerizados en agencias y empresas de reparto, con mucha presencia de monotributistas, que entregan cada producto donde corresponde y cada vez en menor tiempo.

Todo nace en la máquina sorteadora o clasificadora de su depósito de La Matanza y en los desarrollos de software e Inteligencia Artificial que determinan los recorridos de cada producto y el orden en que deben ser repartidos para ser más eficientes.

A favor de esta velocidad, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desreguló el servicio de correo postal y permitió que cualquier particular pueda repartir cartas y encomiendas en el país.

Mercado Libre en América Latina

Galperin anunció en los últimos meses un plan de inversiones: u$s 5.800 millones en Brasil y la creación de 14.000 empleos; u$s 3.400 millones en México y 10.000 nuevos puestos de trabajo; y u$s 550 millones en Chile, con la incorporación de 900 nuevos trabajadores.

En Argentina, Mercado Libre está construyendo una ampliación del Centro de Almacenamiento y Distribución de la empresa en el Mercado Central, en el partido bonaerense de La Matanza. Son 56.000 metros cuadrados de superficie y una inversión de u$s 2.600 millones.

En la región, Mercado Libre ocupa 87.000 trabajadores. En Brasil tiene 11 centros de distribución de paquetes y México, nueve, en los que emplea entre 2.000 y 3.000 personas.

En México también está en proceso de tener una licencia bancaria y en Brasil es una financiera que opera como entidad bancaria y ofrece servicios más amplios.