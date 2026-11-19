Con nueva cartelería, Primero San Miguel refuerza su presencia en la calle.

Primero San Miguel, el partido vecinal que lidera el intendente Jaime Méndez, empezó a mostrar su sello en la calle y en las redes sociales. El oficialismo municipal busca instalar su marca de cara a 2027, después de ganar las legislativas de 2025 en el distrito.

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El intendente de San Miguel, Jaime Méndez. Desde hace algunas semanas, los carteles aparecen en avenidas y barrios, también en casas y comercios de quienes se sumaron a la iniciativa. En paralelo, el espacio lanzó sus cuentas en redes con publicaciones sobre la historia de San Miguel, la identidad local y los desafíos del municipio.

El antecedente de las legislativas En 2025, Primero San Miguel se impuso en el distrito sobre Fuerza Patria, el frente que integró el gobernador Axel Kicillof, y La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.

El resultado le dio al oficialismo municipal un antecedente para volver a jugar con sello propio.