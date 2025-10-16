Jorge Macri avanzó en acuerdos tecnológicos y educativos para la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Jorge Macri , mantuvo una agenda oficial en Shanghái , donde acordó nuevos proyectos de cooperación en materia tecnológica, educativa y urbana con autoridades locales. La misión tuvo como eje fortalecer la relación entre ambas ciudades bajo un modelo de desarrollo sostenible e innovador.

Durante el encuentro con el alcalde Gong Zheng , las partes definieron una agenda de trabajo centrada en cuatro ejes: desarrollo económico, educación y tecnología, gobernanza urbana y promoción cultural y turística. El objetivo fue posicionar a Buenos Aires y Shanghái como referentes globales en planificación y movilidad sustentable.

Durante su agenda, Macri visitó el Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, la empresa CRRC Shanghai , líder en transporte ferroviario, y el Zizhu National Hi-Tech Park, donde mantuvo reuniones con ejecutivos de Flexiv Robotics Technology para explorar cooperación en robótica e inteligencia artificial.

En el ámbito económico, se acordó impulsar la participación de empresas porteñas en ferias y exposiciones de Shanghái , así como generar oportunidades de inversión en sectores estratégicos como movilidad eléctrica, nuevas tecnologías y economía digital. El gobierno de la Ciudad destacó el potencial de estas alianzas para atraer inversiones y potenciar el ecosistema emprendedor local.

En el plano educativo, se promoverán intercambios entre universidades y centros de investigación de ambas ciudades. El objetivo es fortalecer la formación de capital humano en áreas vinculadas a la transformación digital, la energía limpia y la movilidad inteligente.

Jorge Macri Shanghái (1)

Además, se crearán espacios de cooperación técnica en transporte, planificación urbana y políticas metropolitanas. Estas iniciativas apuntan a compartir experiencias en gobernanza, eficiencia energética y resiliencia ante desafíos ambientales.

Jorge Macri señaló que la visita “no fue exploratoria, sino de trabajo concreto” y destacó que Buenos Aires “ya colabora con empresas chinas que invierten en equipamiento para transporte y tecnología aplicada al subte”.

El vínculo cultural y geopolítico entre Shanghái y la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno resaltó también el valor del vínculo con China y la presencia de la colectividad china en la Ciudad. “Su aporte cultural, social y económico nos une desde hace décadas y representa un verdadero puente entre nuestras sociedades”, expresó. Además, invitó al alcalde Zheng a visitar Buenos Aires en 2026 para avanzar hacia un hermanamiento formal entre ambas metrópolis.

Según el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, la misión “consolida la relación con un gran hub financiero y tecnológico, posicionando a Buenos Aires como puente entre Argentina, China y las regiones de mayor dinamismo del Asia Pacífico”.