Jorge Macri avanzó en acuerdos tecnológicos y educativos para la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo una agenda oficial en Shanghái, donde acordó nuevos proyectos de cooperación en materia tecnológica, educativa y urbana con autoridades locales. La misión tuvo como eje fortalecer la relación entre ambas ciudades bajo un modelo de desarrollo sostenible e innovador.
Durante el encuentro con el alcalde Gong Zheng, las partes definieron una agenda de trabajo centrada en cuatro ejes: desarrollo económico, educación y tecnología, gobernanza urbana y promoción cultural y turística. El objetivo fue posicionar a Buenos Aires y Shanghái como referentes globales en planificación y movilidad sustentable.
Durante su agenda, Macri visitó el Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, la empresa CRRC Shanghai, líder en transporte ferroviario, y el Zizhu National Hi-Tech Park, donde mantuvo reuniones con ejecutivos de Flexiv Robotics Technology para explorar cooperación en robótica e inteligencia artificial.
Jorge Macri Shanghái (2)
Los acuerdos económicos y educativos de Jorge Macri en Shanghái
En el ámbito económico, se acordó impulsar la participación de empresas porteñas en ferias y exposiciones de Shanghái, así como generar oportunidades de inversión en sectores estratégicos como movilidad eléctrica, nuevas tecnologías y economía digital. El gobierno de la Ciudad destacó el potencial de estas alianzas para atraer inversiones y potenciar el ecosistema emprendedor local.
En el plano educativo, se promoverán intercambios entre universidades y centros de investigación de ambas ciudades. El objetivo es fortalecer la formación de capital humano en áreas vinculadas a la transformación digital, la energía limpia y la movilidad inteligente.
Jorge Macri señaló que la visita “no fue exploratoria, sino de trabajo concreto” y destacó que Buenos Aires “ya colabora con empresas chinas que invierten en equipamiento para transporte y tecnología aplicada al subte”.
El vínculo cultural y geopolítico entre Shanghái y la Ciudad de Buenos Aires
El jefe de Gobierno resaltó también el valor del vínculo con China y la presencia de la colectividad china en la Ciudad. “Su aporte cultural, social y económico nos une desde hace décadas y representa un verdadero puente entre nuestras sociedades”, expresó. Además, invitó al alcalde Zheng a visitar Buenos Aires en 2026 para avanzar hacia un hermanamiento formal entre ambas metrópolis.
Según el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, la misión “consolida la relación con un gran hub financiero y tecnológico, posicionando a Buenos Aires como puente entre Argentina, China y las regiones de mayor dinamismo del Asia Pacífico”.
Me reuní con el alcalde de Shanghái, Gong Zheng, una de las metrópolis más avanzadas del mundo con el objetivo de seguir fortaleciendo la relación entre nuestras ciudades. Es un honor profundizar este vínculo de amistad y cooperación.