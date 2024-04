Foro Llao Llao: qué temas le interesan al Círculo Rojo por afuera de la política

El empresariado buscó correr el foco de un contexto en recesión, desfavorable para el desarrollo de industrias. "En Argentina antes las oportunidades no estaban dadas, pero ahora queremos dar un debate sobre una visión del futuro", comentó uno de los coordinadores del encuentro.

“Estamos en un momento en que el mundo esta convulsionado y vivimos en una región privilegiada. No sabemos lo que significa tener el vecindario en cierto orden y paz, tener reservas. Es una zona del mundo que, coordinada, podría tener más potencial que el que tiene. Esta zona tiene capacidad de alimentar, tiene energía, de hidratar el mundo. Hay activos, pero no sirven si no hay una coordinación”, agregó.