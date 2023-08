Florencio Randazzo sabe que la batalla que decidió emprender junto a Juan Schiaretti no es sencilla. Como el cordobés, el diputado entiende que la polarización extrema de la discusión política en el país obedece a razones que tienen que ver con la política, los medios de comunicación y los factores de poder y “gravita en una órbita diferentes” a los problemas que tiene la sociedad. Sin embargo, el ex ministro de Interior y Transporte dice que “la grieta ha agudizado todos los problemas que tiene la Argentina” y que, como dirigente, tiene la “obligación moral” de combatirla. Con ese leitmotiv recibió a Letra P en su despacho, apuntó contra el ministro de Economía y candidato a Presidente del oficialismo, Sergio Massa y le puso fecha y nombres a un posible “gobierno de coalición”. Randazzo, sin pelos en la lengua, afirmó: "Cree que somos todos pelotudos, yo no lo puedo creer". "Es poco creíble escucharlo decir que va a enfrentar la inflación cuando es el actual ministro de Economía", argumentó.