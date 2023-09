En medio de las actividades de gestión aprovechó para mantener una reunión privada con candidatos y candidatas de Unión por la Patria, en la que cuestionó que la Fundación Mediterránea le “alquile” un equipo económico a Juntos por el Cambio. Además, en sintonía con la vicepresidenta Cristina Fernández , que en su momento había apuntado a los "funcionarios que no funcionan", Massa pidió “exigirles, y si no cumplen hay que cambiarlos”.

En este párrafo marcó que desde la oposición se plantea un recorte a las provincias como un mecanismo de ajuste de las cuentas públicas. “Otra vez sopa, esto ya lo vivieron”, dijo antes de apuntarle a Rogelio Frigerio por su paso en el ministerio de Interior, donde “paró todas obras”.

Repitió que, aunque se lo planteen, hay cosas que no puede hacer porque no es presidente. En este punto pidió a los dirigentes que transmitan ese mensaje. “Cuando les digan por qué (Massa) no lo hace', ustedes tienen que responder porque todavía no es presidente'”. Pidió “aprender a exigirles a nuestros funcionarios” y que “si no cumplen hay que cambiarlos”. Aunque, matizando la crítica, sugirió hacerlos puertas adentro, lavando los trapitos en casa.

Con dos entrerrianos en su equipo, el ministro Juan José Bahillo y el director de Aduana Guillermo Michel, está claro que Massa conoce de primera mano detalles de la política comarcal. “Traigamos a quienes participaron en nuestra primaria y quienes participaron en otras primarias pero quedaron excluidos de la discusión nacional y provincial”, marcó en clara referencia al exrival de Frigerio, Pedro Galimberti. “Eso va a permitir ampliar no solo la base electoral, sino la base de legitimidad de gobierno”, justificó.