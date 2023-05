Entre Ríos: tras ungir a Bahl, Bordet convoca al PJ y espera un baño de humildad

La primera aparición pública de Bordet y de Bahl será este miércoles en la ciudad de Crespo. Juntos hablarán con la prensa de la novedad. Además, pudo confirmar Letra P, por estas horas se va a convocar a una reunión del PJ para el día sábado. Con un llamado con tanta anticipación, las excusas para no dar el presente se leerán como un rechazo al candidato de unidad.

Restan decisiones por tomarse. La primera es quién complementará la fórmula, que por la ley de paridad integral debe ser una mujer. Ese nombre todavía no está decidido.

Otra decisión a tomar en lo inmediato en el PJ es sobre la candidatura para suceder a Bahl en la intendencia de Paraná. Luego de que la viceintendenta Andrea Zoff desistiera de la posibilidad, el nombre de Rosario Romero corría con ventaja. Si la candidata era Zoff las posibilidades de que crezcan otras opciones eran mínimas, al ser una mujer del primer círculo de confianza del intendente se interpretaría como presentarle una interna a él mismo. Si bien Romero es aliada del intendente, su candidatura no evitaría que otros vayan a las PASO y, en este escenario, Bahl no podría darse el lujo de no permitir el pegado con todos los candidatos.

Sobre la campaña puede decirse que estará centrada en la capacidad de gestión del candidato. En ese sentido Bahl puede exhibir que tomó la ciudad de Paraná luego de la administración de su predecesor. El mismo Bordet habló de “otro salto cualitativo” con “la seriedad y la capacidad de Beto (apodo de Bahl)”.