Entre Ríos: Bordet unifica elecciones y pone el cuerpo para frenar a Frigerio

Al límite de los plazos legales, el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet resolvió unificar las elecciones provinciales con las nacionales. Es decir, las PASO serán el domingo 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre. Con los cronogramas unificados, el cierre de listas para ambas elecciones será el 24 de junio. El escenario que no fue, el desdoblamiento, proponía que se vote el 30 de julio y las generales locales el 24 de septiembre.

Esa lectura se complementa con una segunda decisión que Bordet aún no oficializó pero parece cantada: si en el escenario de desdoblamiento iba a poner su nombre al tope de la de boleta de candidatos a diputados provinciales, en el de la unificación estará en primer lugar en la de diputados nacionales. No es difícil adivinar que su nombre irá impreso con letras lo más grande posible en el cuerpo de papel que va adelante del de gobernador, y de esa manera suplir con su nombre la falta de arrastre que las encuestas le auguran al candidato presidencial del Frente de Todos en suelo entrerriano.

Embed En el marco de la Ley votada por amplia mayoría, como gobernador tengo la facultad y la responsabilidad de convocar a elecciones en la provincia. Por eso, quiero anunciar que los comicios nacionales y provinciales serán simultáneos: PASO el 13/8 y generales el 22/10. — Gustavo Bordet (@bordet) April 27, 2023

“A 40 años de la recuperación de la democracia todos los sectores de la política tenemos que comprometernos para fortalecer la participación de la gente en el debate amplio y plural de Nación y de provincia que queremos para el futuro”, agregó el presidente del PJ de la provincia y cerró: “Desde el oficialismo provincial vamos a presentar nuestra propuesta para seguir transformando Entre Ríos. Porque escuchamos a las y los entrerrianos, promovemos el respecto por el otro y por las instituciones, porque somos y seremos garantía de gobernabilidad”.

Según la ley votada con amplio respaldo de la oposición había tiempo hasta este jueves 27 de abril para tomar una determinación. La decisión de Bordet se demoró hasta último momento, donde hubo versiones cruzadas y reuniones hasta las últimas horas de este último miércoles. En Juntos por el Cambio (JxC) existía la confianza en el desdoblamiento del cronograma electoral basados en un supuesto acuerdo del espacio con el gobernador. Este escenario, se preveía conveniente en función de disipar la influencia de Javier Milei en la elección provincial. El mismo argumento, pero usado en sentido inverso, es válido para el oficialismo, que al empalmar el cronograma apuesta a una hipotética fuga por derecha de votos de JxC hacia el espacio del líder minarquista.

Si bien las variables macroeconómicas del país no son buenas y el futuro inmediato no parece alentador, entienden que para agosto y mucho más para octubre podrá mostrarse si no una recuperación al menos un relativo orden. Esto tiene más sentido si finalmente el candidato del Frente de Todos termina siendo el ministro de Economía Sergio Massa. Precisamente, en las últimas semanas el gobernador mostró dos encuentros con el jefe del Palacio de Hacienda. Los motivos formales fueron de gestión pero también hablaron de política.

Otro argumento en favor de la unificación viene del lado de la posibilidad práctica del desdoblamiento que no fue. La posibilidad de cronograma votado por la Legislatura entrerriana dejaba los comicios muy pegados, lo que hubiera significado un desafío logístico. Además, la autoridad provincial (el Tribunal Electoral) ponía reparos, informales, a la posibilidad fáctica de llegar a tiempo con la organización.