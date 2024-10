Entre Ríos: la UCR arma un congreso, pero patea la discusión sobre una alianza con La Libertad Avanza

La foto de Karina Milei y Frigerio hizo que las especulaciones adquieran plafón. Aunque hoy la cosa está más fría, el motivo de aquel encuentro fue explorar una alianza partidaria. En ese momento, el radicalismo dejó trascender que no le cerraba las puertas al acuerdo pero que todo lo tenía que decidir, inevitablemente, el congreso partidario. No será el de noviembre si no uno que se celebre, de acuerdo a las necesidades del calendario electoral provincial, no más allá de abril de 2025.