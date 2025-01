Después de la interna, La Libertad Avanza se entusiasma con jugar sola en Entre Ríos

Concordia y Paraná fueron dos de los departamentos en donde hubo listas opositoras en las elecciones de autoridades locales. Como contó este medio, entre los reclamos al oficialismo sobresalían acusaciones de casta y de excluir del armado a las juventudes y a quienes participaron del proceso de afiliación. Con la elección finalizada, Fleitas asegura que la insurrección se debió a proyectos personales antes que políticos. “Es falso que en Paraná dejamos afuera a un sector, ellos no habrán trabajado mucho, hasta último momento los quisimos incorporar. No salgo a confrontar en redes sociales porque es darles entidad, pero me molestan las mentiras o cuando atacan las personas”, sostuvo.

“Tenemos más candidatos de los que pensás”, fue la respuesta ante la pregunta de Letra P. “En 2023 tuve reuniones con muchos políticos, algunos no se atrevieron a dar ese pequeño paso, porque no tenían todavía la convicción de que era algo diferente. Eran nombres que hubieran impactado en la provincia. Tenemos jugadores importantes, nombres que todavía no puedo dar, pero vamos a trabajar una posible presentación de candidatos propios, porque no vamos a estar esperando si hay alianza o no”, anticipó.

Fleitas está confiado y espera la confirmación judicial del partido a comienzos de febrero. Ya piensa en 2027 cuando, asegura, “vamos a tener más injerencia con candidatos propios en toda la provincia”.

Con Rogelio Frigerio, ¿sí o no?

En los últimos días varias voces del gobierno provincial hicieron declaraciones públicas abriendo cada vez más la puerta a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. El propio gobernador lo hizo a medios nacionales y el ministro Manuel Troncoso lo aseguró en una entrevista con este medio. Ante ese escenario, Fleitas se para cauteloso. Resalta las “cosas en común” y el proyecto político que podría acercarlos, pero advierte de la ausencia de “necesidad”.

“Pensamos en muchas cosas de la misma forma, queremos una provincia grande, una Argentina diferente, pero la conducción la tiene Milei. Sería bueno analizarlo, pero como tenemos ahora nuestro espacio e identidad propios, que vengan y los vamos a escuchar. Sería interesante esa alianza, pero la agenda la marcan Javier y Karina”, insistió.