A ocho días del ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei , personalidades destacadas del mundo artístico argentino también quedaron atravesadas por la grieta y, de una forma u otra, expresaron su postura entre el candidato de Unión por la Patria (UP) y el líder de La Libertad Avanza (LLA), una elección en la que ya tomaron partido otakus, swifties y gamers , entre otros. Mientras el cantante Andrés Calamaro posteó un extenso texto a favor de un cambio libertario -que luego borró-; el actor Alfredo Casero publicó un video en sus redes criticando a la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) y el PRO por no alinearse detrás del acuerdo mileimacrista; la Unión de Músicos Independientes (UMI) , organización que representa a los artistas autogestionados, sacó un comunicado en favor del ministro de Economía.

"No es lo mismo un estado presente en las políticas públicas, a favor de la diversidad cultural, que un Estado totalmente ausente” , destaca el documento difundido a través de las redes sociales de la UMI que apoya al ministro candidato por el oficialismo. En el mismo, reafirmaron su compromiso contra los dichos negacionistas del candidato libertario y sostuvieron: “Nunca más reivindicar dictaduras, mercantilizar la educación, descalificar e insultar a quien piensa distinto. Una cultura para pocos no nos da lo mismo ”.

Calamaro, por su parte, difundió este sábado un texto en apoyo a Milei, al considerar que "el cambio tiene sentido y resulta en una opción deseada". Luego de las repercusiones que despertó en las redes, el excantante de Los Rodríguez decidió borrar la publicación efectuada en Instagram.

Casero, militante M

Por su parte, el actor Alfredo Casero llamó a votar por el líder de la ultraderecha y, a los gritos, acusó a los políticos que se mostraron neutrales de ser funcionales al candidato peronista. Con un video, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y José Luis Espert, que integraron la lista del actual jefe de gobierno de la Ciudad en las PASO, y a los integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) que rechazaron el pacto mileimacrista.

"No puede ser que tengan tanta sangre de pato, no puede ser que para lo único que griten es para ver a Messi, no puede ser un pueblo tan de mierda", bramó, desencajado Casero en un vivo de YouTube.

Por los comentarios tras su transmisión en vivo en YouTube que se volvió viral.

En tanto, la actriz y directora Dolores Fonzi difundió el jueves en su cuenta de Twitter un video con el que expresó su rechazo al aspirante presidencial de la oposición: "Si sos mujer, si sos madre soltera, si sos gay, si tenés cáncer, si tenés diabetes, si querés mantener tu puesto de trabajo, si querés estudiar, si querés que tus hijos estudien, si querés que los genocidas sigan siendo juzgados, no votes a Milei, él está en contra de todo eso".

De Lali a Wos, contra Milei

“Algunos cuentan porque tienen el olvido y no saben contar cuántos son los desaparecidos”, improvisó el rapero Acru el último fin de semana, en alusión al discurso negacionista. No fue el único artista joven que criticó al espacio libertario.

Lali Espósito es otra de las artistas que se pronunció, incluso mucho antes de que se sentenciara un ballotage. El 14 de agosto escribió en sus redes: "Es realmente triste y peligroso votar a un antiderechos semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen". "No sé quién es, yo escucho a los Rolling Stones”, le retrucó en aquel momento el propio Milei.

Hace poco, en vivo, Wos ironizó sobre el acuerdo entre Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich: “No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato", rapeó.