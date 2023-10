Otakus, swifties, k-popers y gamers: arde el ballotage de los fandoms

Los otakus son adoradores del animé, el género japonés que cuenta fans por millones en todo el mundo. A esta tribu le preocupa el impacto que la dolarización, la propuesta económica estrella del León anarcocapitalista, podría tener en el precios de los "mangas" (los comics o novelas gráficas de este estilo). Por eso, le dicen "No a Milei" .

El póster original de The Eras Tour, la gira mundial de Taylor Swift, convertido en flyer massista.

"Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO lo vamos a votar", anunciaron.

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

Villarruel contra "el coreano rosado"

La compañera de fórmula de Milei se ganó el repudio de la comunidad K-poper, el club de fans de bandas coreanas como BTS, BLACKPINK y Twice cuando se burló de "el coreano rosado", en alusión a un integrante del primero de esos grupos (puede ser J-hope o Jimin) que se había teñido el pelo de ese color. "jajaja lo que me estoy riendo con Uds. no tiene nombre. Si sabía q iban a saltar así x un coreano de pelo rosado hubiera arrancado antes!!!", escribió la candidata negacionista.

La reacción vino también en formato de comunicado. "El mensaje que transmite BTS es siempre el respeto hacia todos y uno mismo. Por ende, las Fanbases argentinas repudiamos los dichos de odio y xenófobos (...) pronunciados por la candidata Victoria Villaruel", posteó el fandom.

Repudio de las fanbases armys internacionales de bts a las declaraciones xenofobicas por parte de victoria Villarruel, candidata de la libertad avanza y vicepresidenta de Milei

Copy-paste: un fichín para el León

La comunidad fanática de los videojuegos hizo Ctrl+C / Ctrl+V. Copió y pegó el comunicado que los otakus escribieron para advertir sobre los riesgos de las políticas dolarizadoras de Milei y, con un mínimo trabajo de edición, lo convirtieron en todo lo contrario: un manifiesto contra Massa.

"La reventada de impuestos haría que se actualizaran los precios a un valor muchísimo mayor al que están en este momento, lo cual haría practicamente imposible el consumo de jueguitos analizándolo desde un sueldo mínimo convertido a precio dolar en el gobierno de Massa", dijeron en el mensaje dirigido "al votante gamer".

Raro. Para otakus y gamers, el ultraderechista y el peronista vendrían a ser las dos caras de una misma moneda.

Acaso no sea tan raro y algo de eso haya en la neutralidad de la dirigencia política que está esquivando un pronunciamiento en favor de uno u otro.