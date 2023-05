El lado B del día que Bergoglio dijo que el kirchnerismo le quería "cortar la cabeza"

Para el Papa, la citación para que declarara como testigo en el marco del juicio ESMA fue una acusación. “Algunos en el Gobierno querían cortarme la cabeza, y sacaron a relucir no tanto este asunto de Jálics, sino que cuestionaron toda mi forma de actuar durante la dictadura. Por lo tanto, me llamaron a juicio”, comentó en la charla con los jesuitas en Budapest, y mencionó que uno de los jueces del tribunal lo fue a ver a Roma y le reconoció -según el pontífice- que "claramente habían recibido instrucciones" para condenarlo. “Es un disparate”, dijeron a Letra P fuentes cercanas a ese tribunal en cuanto a ese punto.

Las preguntas, las respuestas y los hechos

Las preguntas que debió responder Bergoglio ante el TOF 5 fueron muchas. En su mayoría, apuntaron a ahondar sobre el vínculo que tenía con Jálics y Yorio, cómo fue la desvinculación de los jesuitas de la Compañía de Jesús que integraron hasta poco antes del golpe de Estado y qué hizo él durante el cautiverio de los religiosos y después. En varias oportunidades, Zamora le pidió al arzobispo "esfuerzos" para que aportar precisiones en sus respuestas; pero no lo logró.

En su declaración, Bergoglio reveló que "algunos sectores" de la Iglesia consideran "zurdos" tanto a Jálics como a Yorio; confirmó que se enteró que los religiosos habían "detenidos" (SIC) el 23 de mayo de 1976; y que supo que habían sido "los de la Marina" porque "se comentaba, era vox pópuli". Al ser interrogado sobre si avisó a las autoridades eclesiásticas, respondió que hizo averiguaciones con "gente que podía influir: algún militar, con policía, con el Ministerio del Interior". Cuando Zamora le pidió nombres y apellidos, Bergoglio no los dio. Sostuvo, sí, que se reunió con los dictadores Emilio Massera y Jorge Videla.

Jalics y Yorio fueron llevados a la ESMA, mantenidos encapuchados y engrillados unos días. A Yorio lo interrogaron. Luego, fueron trasladados a una quinta operativa de la patota de Massera. Tras cinco meses de cautiverio fueron adormecidos, subidos a un helicóptero y depositados en un bañado por la localidad bonaerense de Cañuelas.

Ante el tribunal, Bergoglio dijo que se enteró de que habían estado en la ESMA porque ellos se lo contaron tras ser liberados. También afirmó que Jálics y Yorio dijeron detalles de las situaciones a las que fueron sometidos en cautiverio, donde -aseguraron- no estaban solos. En otro momento de su declaración testimonial, Bergoglio confirmó que no realizó denuncias judiciales ni difundió públicamente el caso de los dos jesuitas y, cuando Zamora quiso saber por qué no lo hizo durante los 34 años siguientes, el juez Daniel Obligado no admitió la pregunta.