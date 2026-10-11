Elecciones 2027: el evangelismo peronista se diferencia de los cristianos libertarios

El evangelismo argentino no vota en bloque por Javier Milei . En Almirante Brown, el pastor Pablo Repetto presentó el Movimiento Cristiano Argentino, un espacio justicialista con carta orgánica que busca desmitificar que quienes profesan esa fe sean todos libertarios. Camino a las elecciones 2027, el peronismo intenta recuperar un electorado que La Libertad Avanza ya cultiva desde cargos y bancas.

Repetto es pastor evangélico bautista con licencia y dirige la Red Compasión . Es también concejal de Almirante Brown por Unión por la Patria y director provincial de Gestión Territorial dentro de la Dirección de Cultos bonaerense, que conduce Juan Ignacio Torreiro . Es la cara más visible de un espacio que circula con dos nombres: Justicialismo Cristiano y Movimiento Cristiano Argentino ( MCA ).

Empezaron a moverse en la previa de las elecciones 2023 y concretaron su primera actividad de unidad el 26 de septiembre pasado. Se juntaron referentes de Almirante Brown, Esteban Echeverría, La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo y San Nicolás, junto a dirigentes de La Pampa, Chaco, Córdoba y Formosa. Tienen bases cristianas, la mayoría es pentecostal y sostienen una postura de valores que incluye el rechazo al aborto, bajo la consigna de las dos vidas. Se definen como justicialistas de raíz.

El objetivo, según le dijo Repetto a Letra P , es “desmitificar que los evangélicos son todos libertarios o de derecha”. La diferencia que marcan es con los muchos creyentes alineados con el gobierno de Milei que militan la causa libertaria . Ellos se describen como cristianos con valores que arman un movimiento con una línea partidaria propia.

Aseguran que todos sus integrantes están vinculados al PJ. Sobre la interna dicen que “hay de todo” y que por ahora no se meten en ese embrollo. La cercanía espiritual con el kicillofismo, que el espacio no formaliza, se nota igual. Tienen la bendición de Mariano Cascallares , diputado provincial e intendente de Almirante Brown en uso de licencia, una figura central del esquema del gobernador Axel Kicillof .

Mencionan, además, el apoyo de Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del gobernador bonaerense, y de la vicegobernadora Verónica Magario. Ese armado se agrupa en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que impulsa a Kicillof con proyección presidencial para 2027 y desafía al resto de las corrientes del peronismo bonaerense a definir las candidaturas en elecciones internas.

Las bases del movimiento evangélico peronista, además de Repetto, están integradas por Marcelo Rossi (La Matanza), Javier Ruiz (Lomas de Zamora), Hernán Irimia (Almirante Brown), Adela Giménez y Miguel Giménez (Chaco) y Daniel Robledo (La Pampa).

El despliegue se ve en las redes del MCA. Miguel Giménez coordina el Nordeste desde Resistencia, Chaco, y habló en una radio local sobre la identidad del espacio. En San Nicolás el grupo estuvo con el Consejo de Pastores y participó de una jornada sobre prevención del suicidio en el Instituto Tecnológico Rafael de Aguiar (ITEC). También visitó al pastor Marcelo Vitrano en la iglesia Dios es Amor. El discurso repite federalismo, comunidad, justicia social y bien común.

No es la primera vez que el peronismo intenta ordenar a sus evangélicos. Hubo un Consejo Evangélico Justicialista, en el que participó Guillermo Moreno, y pastores ligados a causas sociales y a los derechos humanos desde la década del setenta. El terreno es fértil: según la UBA, quienes profesan la fe evangélica son el 17,4% de la población argentina, con fuerte presencia en el conurbano bonaerense.

La misma fe, distinta creencia partidaria

Enfrente tienen a la corriente evangélica de La Libertad Avanza, más consolidada. Según fuentes cristianas consultadas por Letra P, dos senadores y siete diputados profesan esa fe, casi todos del oficialismo, aunque no hay coordinación formal entre las iglesias y el Gobierno. Nadia Márquez suena como posible compañera de fórmula de Milei en 2027.

Nadia Márquez y la avanzada evangélica en el Congreso

Cynthia Hotton, Walter Ghione y Cristian Bruno arman en otros espacios partidarios. Muchos son de la misma generación que los dirigentes del MCA y comparten ámbitos pastorales, como la Marcha por Jesús, más allá de las afiliaciones. Esa convivencia incluye a Marcelo Rossi, Daniel Robles y Leonel Chiarella.

La militancia evangélica tampoco es exclusiva de un partido: figuran Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano de Jorge Macri (PRO); Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, y Roberto Padilla, ministro de Adicciones de Misiones (PJ), además de concejales y legisladores provinciales del PJ y del PRO.

Dante Gebel, otro misterio de la iglesia

Repetto no oculta su distancia con Dante Gebel: “No me termina de convencer. Vive en el exterior y creo que no conoce el timing de la sociedad argentina”, respondió y hasta puso en duda que el "comunicador", tal lo definió, vaya a lanzar su precandidatura presidencial durante una próxima presentación en Buenos Aires.

Tal como contó Letra P, el predicador mediático prepara un show masivo en el estadio de Vélez y que en Córdoba Gabriel Bornoroni reactivó a Evelin Barroso para despejar el “efecto Gebel”.

Dante Gebel, ¿otro Javier Milei para 2027?

La lectura peronista es que la convocatoria de Gebel puede terminar capitalizada por el oficialismo.

El mapa del evangelismo en América Latina

Brasil muestra hasta dónde puede llegar el fenómeno. Los evangélicos pasaron del 15% de la población en 2000 al 27% en el censo de 2022. Datafolha les asigna una intención de voto del 62% para Flávio Bolsonaro contra el 29% de Lula da Silva. La bancada evangélica reúne 210 diputados, el 40% de la cámara baja, y defiende posiciones conservadoras como la oposición al aborto.

En el resto de la región el peso varía. En Colombia, Abelardo de la Espriella armó su campaña con megaiglesias y plataformas como Colombia Ora, y después sumó pastores a su entorno.

En Chile, donde los evangélicos son el 16,3%, el gobierno de José Antonio Kast habilitó una capilla evangélica permanente en La Moneda.

En Costa Rica, el voto evangélico acompañó en 2026 a la candidata oficialista y el partido de Fabricio Alvarado quedó fuera del Congreso.

La investigadora Magali Cunha advierte que las personas creyentes no votan solo por razones religiosas. Leandro Querido, de Transparencia Electoral, sostiene que en los barrios populares la comunidad evangélica ofrece salida a la exclusión y que por eso es razonable que esos votantes se inclinen al centro o a la derecha.

Ese es el techo que enfrenta el MCA. En casi toda América Latina el voto evangélico se corrió a la derecha, y el movimiento de Repetto cree que en la Argentina todavía hay lugar para uno que milite con Perón. Se medirá en 2027.