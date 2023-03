El atisbo de una tendencia de inflación a la baja de noviembre y diciembre se revirtió y quedó allá lejos en el tiempo. El 9,8% de inflación en alimentos que empujó este martes el 6,6% al que ascendió el Índice de Precios Consumidor (IPC) de febrero anunciado por el INDEC estableció una marca del 102,5% interanual. Los guarismos obligan a Sergio Massa a recalcular cualquier proyección de la economía sobre el calendario electoral que se aproxima. No hay pronóstico de ninguna consultora que le permita ilusionarse a la Casa Rosada y al titular del Palacio de Hacienda con transitar los meses previos a las elecciones con un IPC que comience con el número 3 en abril, aquella meta autoimpuesta que ensayó el ministro de Economía a fin del año pasado para cimentar sus deseos presidenciables.

Massa sabe que no tiene tiempo para equivocarse. El número de la inflación traza la línea entre quienes acceden a un plato de comida y quienes no. Se sabe que la relación entre la suba de precios y la cosecha de votos en las urnas es inversamente proporcional. Mauricio Macri lo aprendió por las malas en 2019, cuando a pesar del "Sí se puede" dejó su mandato con 300% de inflación acumulada y perdió ante el Frente de Todos en primera vuelta. Su sucesor, que mantiene pretensiones reeleccionistas frente a un kirchnerismo que pretende pincharle toda aspiración, no sólo pasó el umbral de Cambiemos, sino que sigue sumando.