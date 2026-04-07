LA GIRA

Toto Caputo vuelve a Rosario para acompañar la presentación del libro del gurú del dólar

El ministro estará otra vez en la Bolsa de Comercio para acompañar a Salvador Di Stéfano, el influencer financiero libertario que Milei auspició en La Rural.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Toto Caputo vuelve al mismo escenario en Rosario apenas unos días después. Será para acompañar a Salvador Di Stefano.

Toto Caputo vuelve al mismo escenario en Rosario apenas unos días después. Será para acompañar a Salvador Di Stefano.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, viajará una vez más a Rosario. No será para asistir a actos protocolares ni para realizar anuncios, sino para acompañar al economista y consultor Salvador Di Stéfano, quien presentará su último libro en la Bolsa de Comercio local.

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Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

Aunque el gurú del dólar estuvo acompañado por Javier Milei cuando organizó un encuentro semejante en La Rural, en septiembre del año pasado, esta vez el Presidente no estará presente.

La organización del evento, y también en el Ministerio de Economía, confirmaron este lunes a Letra P el dato. Aseguraron que la visita del funcionario se concretará el lunes próximo, por la tarde, y será exprés.

Di Stéfano, Milei y Caputo: una amistad con banca mutua

El Presidente habitualmente resalta a Di Stéfano, conocido popularmente como el gurú del dólar, como uno de los economistas que "la ven".

La reciprocidad es total. El rosarino banca la marcha del modelo de gestión mileista desde el día uno. A través de sus redes sociales y en cada participación en los medios reafirma ese apoyo.

"Cambia la música", es el título del último libro del consultor. El trabajo habla sobre el "giro inesperado en la historia económica argentina" y sugiere que es hora de "cambiar el paso".

En septiembre pasado, y en otro escenario vinculado al campo como es la sede de la Rural en Palermo, Milei fue parte de la presentación de ese material. Hubo halagos de uno y de otro lado.

En las últimas horas Di Stéfano definió como “Brillante” la columna que escribió el mandatario sobre Adam Smith y que publicó el diario Clarín.

En distintas entrevistas el consultor se encargó de remarcar que la relación con Milei se basa en charlas académicas, de economía. “No tengo influencia sobre el presidente”, aclaró en su momento en diálogo con el portal Suma Política.

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La presencia de Javier Milei, descartada

Al conocer que el ministro Caputo acompañaría la presentación del libro, Letra P consultó si era posible que se sumara también Milei. La presencia del Presidente fue descartada por el entorno del economista rosarino. Aunque resaltaron el buen vínculo que existe entre ambos, explicaron que "ya fue demasiado generoso presentándolo en la Rural".

De todas maneras, y según confiaron a este medio distintas fuentes, Di Stéfano le pidió permiso personalmente al Presidente para que Caputo pueda acompañarlo, tal como finalmente sucederá.

La idea original era que la presentación se diera el mismo día en que el ministro habló al auditorio de la BCR, pero no pudo darse por una cuestión de agenda. El gurú del dólar jugará de local en un ambiente en el que es consultado habitualmente, como quedó demostrado también semanas atrás en Expoagro, donde fue uno de los expositores.

Un nombre siempre mencionado como candidato

"Mi relación con el presidente es estrictamente personal", repitió en reiteradas ocasiones Di Stéfano en 2025, cuando se lo mencionaba como posible candidato de La Libertad Avanza. Además, agregó que por mandato familiar tiene vetadas dos posibilidades: entrar en política y ser presidente de Rosario Central.

No obstante, en el imaginario libertario siempre es un nombre mencionado, por lo que este nuevo gesto del ecosistema libertario -que viaja en contadas oportunidades al interior- nuevamente aviva el fuego de cara al futuro. En el entorno del economista insisten en descartar cualquier candidatura política.

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