Sin dólares en el Banco Central, para especialistas la tendencia inflacionaria no cambia

La inflación de mayo puso un paréntesis a la escalada de precios que parece no tener techo. El 7,8% que informó este miércoles el INDEC fue menor incluso al esperado por el equipo de Sergio Massa que apostaba un recorte de alrededor de tres décimas. Pero el dato no anticipa tendencia: especialistas coincidieron en que la escasez de dólares es la variable que seguirá condicionando una dinámica de precios al alza que no encuentra ancla. En un año electoral, en el que no descartan nuevas tensiones cambiarias, la expectativa de devaluación está latente y por encima, aparece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aprieta la economía.