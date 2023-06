Tombolini XS: puso en marcha Precios Justos Barriales, pero faltan las grandes empresas

Por otro lado, si bien se extendió el acuerdo original hasta el 31 de julio, con una pauta mensual de 3,8%, las grandes empresas no acompañaron el pacto ya que, como contó Letra P , ofrecen las importaciones como zanahoria para aliviar la inflación. Mientras que algunas de las firmas pedían subir precios por encima de lo ofertado por Comercio, Tombolini ponía como prenda de cambio la posibilidad de acceder a dólares para importar en menos tiempo con la condición de que sean bienes intermedios. Sin embargo, las conversaciones no continuaron.

"Las aprobaciones de las SIRAS vienen muy trabadas, es crítico, no nos podemos estirar mucho más", contó, a este medio, una alta fuente del mundo empresarial. Y agregó: "Nos vemos atados a la falta de insumos y repuestos que no se hacen localmente. No hay un criterio uniforme para las aprobaciones". En la previa de las PASO, la tensión sobre los precios puede aumentar y las remarcaciones de precios por incertidumbre están a la orden del día. El problema, de fondo, es la falta de divisas. Desde el área reconocen que más allá del impacto que pueda tener Precios Justos, "si no se estabiliza la macro es sólo un parche".