Santa Cruz cayó al segundo lugar en el ranking provincial de exportaciones mineras

NO TODO LO QUE BRILLA

El informe “El origen provincial de las exportaciones mineras“, que desmenuza el desempeño de la industria extractivista en cada provincia del país, registra un total de exportaciones del sector minero argentino de U$S 394 millones . La cifra marca un crecimiento interanual del 68,9% .

Como informó este medio la semana pasada , la secretaria de Minería de Santa Cruz , Nadia Ricci , había advertido sobre la caída de la exploración en la provincia, al participar en la Convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2025 , el congreso minero más relevante a nivel mundial.

San Juan lideró el ranking de exportaciones con U$S 146 millones , seguida por Santa Cruz (U$S 144 millones) , la única provincia de la Patagonia que se mete en el lote de líderes.

En enero las exportaciones mineras santacruceñas se incrementaron un 24,2% respecto de enero del año pasado. Sin embargo, el aumento no le permitió seguir al tope de la lista.

origen_provincial_de_las_exportaciones_mineras.pdf

Conforme indica el trabajo de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, las siguieron Jujuy (U$S 46 millones); Salta (U$S 30 millones) y Catamarca (U$S 22 millones).

Mineríadepedendientes

El informe transparenta la centralidad de la actividad minera en las exportaciones provinciales. La comercialización metalífera explica el 93,3% de las ventas al exterior de San Juan; el 92,9% de Catamarca y el 90,9% de Santa Cruz.

En el caso de Jujuy (78,1%) y Salta (65,5%) se confirma la tendencia, aunque un par de escalones más abajo de los niveles de las tres anteriores, que orilla la dependencia económica hacia la actividad.

En el caso de Santa Cruz, esa dependencia creció seis puntos en la medición interanual. En enero de 2024 las ventas mineras representaban el 84,9% de las exportaciones provinciales en minerales (U$S 116 millones).

Casi todo lo que brilla es oro

La canasta minera exportadora santacruceña de enero de este año estuvo compuesta casi totalmente por minerales metalíferos, que representaron el 99,6%. El oro representó el 88,4% y la plata el 11,1%.

Los tres destinos principales de la producción extraída del Macizo del Deseado fueron Estados Unidos 36,4%; Suiza 34,1%; Canadá 21,0%.

Los proyectos de mayor impacto de la minería en Santa Cruz son Cerro Vanguardia (San Julián), Don Nicolás (Tres Cerros), Cerro Negro (Perito Moreno) y San José (Perito Moreno).