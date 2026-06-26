Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni, pero condicionó su continuidad a un fallo judicial

El presidente Javier Milei volvió a defender públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Manuel es inocente”, afirmó y, al mismo tiempo, indicó: “Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada”.
Durante una entrevista concedida a El Observador, de España, Milei sostuvo que acostumbra respaldar a sus ministros y colaboradores “hasta las últimas consecuencias” y cuestionó las denuncias impulsadas contra integrantes de su Gobierno.
El jefe de Estado remarcó que no toma decisiones en función de acusaciones judiciales por sí solas y recordó que en la política argentina hubo funcionarios que continuaron en sus cargos aun estando procesados. En ese sentido, insistió en que no se dejará influenciar por “denunciadores seriales” y reiteró que confía en la honestidad de Adorni.
La condición que puso para la continuidad de Manuel Adorni
Consultado sobre qué haría si la Justicia determinara la culpabilidad de Adorni, Milei fue categórico. “Si lo considerara culpable, lo vuelo, lo eyecto de una patada”, respondió, aunque aclaró que esa decisión dependerá exclusivamente de lo que resuelva la Justicia.
El Presidente también señaló que considera “plausible” la explicación brindada por Adorni respecto de su situación patrimonial, aunque evitó emitir un juicio definitivo. “Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema”, expresó, al sostener que no le corresponde pronunciarse sobre cuestiones jurídicas.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con El Observador, en la que Milei abordó distintos temas de la actualidad política y económica, además de referirse al futuro electoral de su Gobierno y a la situación de España. La posición del mandatario dejó un mensaje doble: un respaldo político al jefe de Gabinete mientras avanza la investigación judicial y una posible interpelación en el Congreso.