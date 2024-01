Una industria que produce pastillas de freno para autos y camiones en el partido de San Martín, una fábrica de electrodomésticos de La Matanza, una ensambladora de notebooks del barrio porteño de Saavedra, un empresario que vende y alquila máquinas viales alemanas en Moreno y una empresa de iluminación para la vía pública en Escobar; todas pymes nacionales unidas por un problema grave: mantenerse en pie, seguir produciendo y no despedir personal después del decretazo de Javier Milei y las medidas adoptadas por el ministro de Economía, Toto Caputo .

Una muestra mínima de que los cimientos del mundo pyme se están socavando por la devaluación del 54% y el salto cambiario del 120% del Caputazo , que disparó los precios. A esto le suman la baja del consumo, tras 12 meses que evalúan negativos; el corte de los incentivos a la demanda, como el Ahora 12; y la deuda de más de 6.000 millones de dólares que mantienen con los proveedores del exterior. Además, de la ausencia total de financiamiento blando para inversiones, o para solventar la crisis, que arrastraban por la devaluación del ex ministro de Economía, Sergio Massa , tras las PASO.

“Nos esperan cuatro meses durísimos y recesivos. Ojalá que no sea más tiempo. No sabemos cuántas pymes van a resistir y va ser un gran desafío poder mantener el empleo y la actividad”, anticipó Salvador Femenía, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en declaraciones a Letra P.