Ni la confirmación del FMI salva a Toto Caputo: los mercados siguen en modo desconfianza

Pese a la confirmación del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) sobre el monto que el gobierno de Javier Milei le pidió, el ministro Toto Caputo no logró calmar este viernes la desconfianza de los mercados . En medio de otra jornada en modo desconfianza, analistas e inversionistas plantean nuevos interrogantes sobre el acuerdo y sobre el rumbo de la política cambiaria para mantener el modelo.

SIN DÓLARES NO HAY VOTOS

“Podemos confirmar que el Director Gerente se comunicó con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa del SAF de cuatro años, y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de u$s 20.000 millones ”, afirmó un vocero del organismo a Letra P .

Por décima jornada consecutiva, el BCRA volvió a quemar divisas: vendió u$s 192 millones este viernes y, desde el 14 de marzo, acumula pérdidas por u$s 1.640 millones.

BCRA reservas.jpeg

En este marco, las reservas brutas internacionales perforaron la línea de los u$s 26.000 millones y quedaron en u$s 25.775 millones. De este modo, tocaron un nuevo mínimo en 14 meses, dado que el 30 de enero de 2024 estaban en 25.108 millones.

La cifra implica una baja diaria de u$s 447 millones, una mensual de u$s 2.220 millones y una anual de u$s 3.832 millones.

Fuentes oficiales atribuyeron la necesidad de vender divisas a un pago al Club de París por u$s 120 millones y a otros movimientos de los bancos por fin de mes.

Analistas de Eco Go advirtieron que esta tendencia a la venta pone en riesgo la capacidad del equipo económico de Caputo para sostener el actual esquema cambiario sin un respaldo adicional de financiamiento externo.

Dólar blue estable y financieros en alza

El dólar blue amagó con una baja, pero cerró sin cambios en los $1.300. Mientras que el dólar MEP subió un 0,8% y se ubicó en 1.302,44, el CCL registró un alza del mismo porcentual y se ofreció a 1.309,15.

En el Banco Nación, el billete finalizó a $1.053 para la compra y a $1.093 para la venta. El dólar oficial minorista, sin los impuestos, cerró a $1.044,24 y a $1.103,52 respectivamente.

En la última rueda de la semana, la Bolsa porteña cae 1,4% y cotiza en 2.378.562,84 unidades; y las las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajaron 2,2%.

Las mayores bajas se observan entre las acciones de Celulosa Argentina (-6,1%), Ferrum (-5,5%), Longvie (-4,7%) y Metrogas (-3,4%).

El riesgo país, el índice que mide el JP Morgan, se ubicó en 797 puntos básicos, avanzando 28 unidades para la Argentina.

Mensaje para los profetas de la devaluación

Tal como lo anticipó Letra P, Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tuvieron éxito con su estratégica contra los profetas de la devaluación y pudieron refinanciar el 100% de los vencimientos en pesos que tenían para este viernes, mediante la inclusión de bonos atados al dólar.

caputo quirno.jpg Toto Caputo y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Télam

En las redes sociales, Quirno destacó que el Gobierno logró renovar por el 100,3% de lo que puso a disposición.

El estratega del equipo económico precisó que eran $6,3 billones y se recibieron ofertas por $8,2 billones.

Analistas señalaron, sin embargo, que la aparición de demanda por bonos para cubrirse contra una posible devaluación es señal de que hay temores, a pesar de que las voces gubernamentales afirmen que una depreciación del peso no está entre las opciones a futuro.