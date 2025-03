Las precisiones de la vocera del Fondo se conocieron después de que el ministro de Economía, Toto Caputo , anunció que el FMI le prestaría otros u$s 20 mil millones a la Argentina, sin exigir ajuste porque la gestión libertaria ya lo realizó. La representante del organismo no confirmó el monto.

La vocera no confirmó tampoco si el monto mencionado por Caputo es adicional a los vencimientos de entre u$s 12.000 y u$s 14.500 millones que Argentina debe al FMI en los próximos cuatro años.