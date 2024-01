En Santa Fe hicieron un recuento de los posibles recortes y encontraron que la reducción de transferencias no automáticas no cambiará los números provinciales cómo sí puede suceder con otras jurisdicciones. “No vamos a ser los más perjudicados por el recorte de las transferencias indirectas, porque de hecho ya las habíamos perdido hace muchos años”, sostuvo Pullaro a La Nación .

Según recogió Letra P, la situación no encendió alarmas de emergencia por lo que no habrá, al menos por ahora, una actitud defensiva contra el Gobierno como si puede suceder con otras provincias que se verán muy perjudicadas. Sin embargo, que esté algo más holgada no significa que no le entre ninguna bala a la economía provincial.