Sobre la noche del viernes, después del discurso del ministro Toto Caputo , Pullaro salió a bancar. “Nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de la Nación y de las provincias y que este ajuste que tiene que venir a la Argentina no los paguen ni la producción ni los que menos tienen”, soltó el gobernador en declaraciones al canal público de Santa Fe. Jugador, el gobernador no sólo celebró el retiro del capítulo fiscal: también bendijo el ajuste.

Pullaro, como viene contando Letra P, está ingresando en un escenario de conflicto con los sindicatos docentes, públicos y privados. Acordado con sus pares de la Región Centro, el mandatario santafesino no concederá más de lo que tiene en caja y no repetirá los aumentos por cláusula gatillo que regía hasta 2023. La ecuación se centrará en los recursos disponibles y no en el índice de inflación, en no gastar lo que el Estado –el santafesino en este caso– no tiene.