Massa les dejó a los bancos un salvoconducto para ampliar los límites de las tarjetas

La iniciativa no implica una regulación o marco a los que los bancos se tengan que adecuar. "Es una decisión voluntaria de cada entidad, si se van a sumar, depende de la estrategia comercial de cada banco", aseguró a Letra P una fuente bancaria que participó de la reunión en el Salón Belgrano. Hay dos factores que permiten un eventual desentendimiento con la medida. El primero es que el incremento de los márgenes no podrá ser aplicado para todos los casos por igual por el riesgo crediticio de cada cliente en particular. Aunque fuentes bancarias reconocieron que "en términos de aplicabilidad es factible porque la mora con tarjetas de crédito es baja".