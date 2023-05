El drenaje de reservas en el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) continúa y el tiempo se termina. En menos de un mes, vencen U$S 2.700 millones de capital que ahora las arcas no pueden afrontar; por lo que el ministro de Economía, Sergio Massa , piensa tener lista la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para entonces, con una una utilidad doble: usar el desembolso para el pago y anunciar con bombos y platillos una eventual candidatura presidencial.

El BCRA no logra acumular reservas pese a que lleva 12 ruedas consecutivas de compras en el mercado de cambios. En lo que va de mayo se perdieron más de U$S 2.100 millones de reservas brutas. Además de lo utilizado para vender y comprar los bonos que intervienen en el MEP y el CCL, una leve depreciación del yuan restó casi U$S 200 millones a la valuación del swap con China en la última semana. La entidad que dirige Miguel Pesce afirmó en varias ocasiones que aún no utilizó los U$S 5000 millones de libre disponibilidad del total del pacto con el país asiático.

Sin embargo, el titular del BCRA viajará entre el 29 y 30 de mayo a reunirse con el Banco Popular de China para una posible ampliación a U$S 10.000 millones, dijeron fuentes oficiales a Letra P. La reunión coincidirá con el encuentro del New Development Bank (NDB), el banco del BRICS, al que Massa asistirá. Allí, los integrantes del bloque decidirán si aprueban una modificación a uno de los artículos que le puede dar a la Argentina el respaldo para cerrar el pacto de intercambio comercial con Brasil. Las dos negociaciones, más el FMI, pueden darle al ministro el "puente de divisas" que necesita para llegar tranquilo a las elecciones de octubre.