Marcha atrás a la veda de malas noticias: el INDEC no postergará la difusión de la inflación de abril

La excusa formal para el anuncio era esquivar una veda electora, si bien ninguna norma impide la difusión de datos estadísticos antes de los comicios. El texto oficial abordó las desconfianzas que había despertado. "Lavagna lamentó que la intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del proceso electoral fuera malinterpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad de los equipos técnicos del INDEC", dice el comunicado. “Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”.

La reprogramación no sólo afectaba al IPC (Índice de Precios al Consumidor). En el nuevo calendario que había reportado el INDEC se postergaba la difusión del dato de balanza comercial de septiembre, que del 20 de octubre se pateaba para el lunes 23, al día siguiente de los comicios generales. También se corría la estadística de las ventas en supermercados y mayoristas que iba a quedar para después del cierre de listas del 24 de junio (del viernes 23 se pasaba al miércoles 28). Por último, el informe de intercambio comercial pasaba del viernes 17 al lunes 20: el domingo 19 podría haber una jornada electoral si es que hay una segunda vuelta.

Casualidades o no para cada uno de los cambios, la postergación que más ruido hizo en la oposición fue la de la inflación, considerando que los otros tres no son índices con demasiado impacto electoral. "Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos", reprochó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El presidenciable del PRO no fue el único que este miércoles recordó el fantasma de la intervención del INDEC durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.