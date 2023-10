Las fábricas de biocombustibles tienen capacidad ociosa y no requieren el uso de divisas como la importación de gasoil.

Las productoras de biocombustibles se suman a la novela de la falta de combustible en los surtidores del país que generó tensión entre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa , y las petroleras. Desde Santa Fe , tanto pymes como cerealeras productoras de biodiesel reclaman que se suba el corte del producto en el gasoil para cubrir el abastecimiento en lugar de importar gasoil, pero no encuentran eco en un tema de intereses pesados y cruzados que se recalienta.

Este martes es el límite que puso Massa públicamente para que las petroleras resuelvan el abastecimiento , bajo amenaza de no permitirles exportar más petróleo. Sin embargo, el ministro tiene a mano otro puñal más efectivo, que es aumentar el corte del biodiesel para el gasoil y bioetanol para naftas .

Las petroleras son renuentes a que se aumente el componente de los biocombustibles ya que le come parte del mercado de combustibles refinados, y lo asumen como un costo. Según supo Letra P por fuentes del sector empresario, Massa avanzó en este sentido y el miércoles anunciará la suba del corte de bioetanol para las naftas, hoy en el 12% (6% a base de maíz y 6% a base de azúcar), y se elevaría al 15%, aunque no hay comentarios oficiales.

Massa-1024x682.webp Massa dio un ultimátum a las petroleras para que normalicen el abastecimiento

Sin embargo, el ruido se trasladó a Santa Fe, donde está ubicada la industria del biodiesel que no logra el mismo beneficio. Consultados por Letra P, algunos empresarios no entendían por qué subía el corte de bioetanol y no de biodiesel, que es el consumido por el campo y que, con las últimas lluvias, aumentará la demanda de gasoil para las próximas semanas porque se entra en plena siembra de trigo y soja.