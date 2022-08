JxC criticó el paquete de medidas de Massa y reclamó un "plan de estabilización"

Las máximas autoridades de los partidos que conforman Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este jueves con los economistas de cada espacio para analizar las primeras medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. Tras el encuentro, que fue acordado tras las primeras horas de silencio de halcones y palomas, rechazaron las iniciativas y reclamaron un "plan de estabilización" de la economía.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Ya pasado un tiempo “prudencial”, como describieron en el espacio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Federal) mantuvieron una larga conversación, a través de la plataforma Zoom, con Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Matias Surt y Juan Carlos Sánchez Arnau y concluyeron en que la batería de medidas anunciada por el Gobierno es incompleta. Las conclusiones fueron volcada en un documento que difundieron horas más tarde.

“El problema de fondo es el mismo de hace meses; el Gobierno no termina de resolver su interna y eso impacta en toda la economía”, resumió uno de los miembros del conclave.

También podés leer El PRO se entusiasma con un ajuste de Massa que le allane el camino a Larreta

En el texto, pidieron un plan de estabilización "urgente" y calificaron como "generales" los anuncios que realizó Massa tras jurar como ministro de Economía. En esta línea, señalaron que las iniciativas “no llegan a conformar un plan económico” y recordaron que las anteriores medidas económicas de la administración de Alberto Fernández. “Estamos frente a un Gobierno que no ha cumplido ni las metas, ni los anuncios, ni las promesas ni los compromisos que realizaron durante su gestión”, sostuvieron desde la coalición opositora.

Por esa razón volvieron a remarcar que no están dispuestos a sentarse a dialogar una agenda en común con el Frente de Todos (FdT) para la salida de la crisis hasta que el oficialismo no resuelva su interna. "Estamos frente a un Gobierno que continúa con divisiones, peleas y anarquía y es el primero en salir a oponerse a los pocos anuncios que él mismo realiza. El problema de la economía sigue siendo el político, que el Frente de Todos no resuelve", apunta el comunicado.

En JxC creen que no es necesario apoyar todo aquello que proponga el Frente de Todos (FdT) para salir de la crisis, pero señalan que debe primar la "responsabilidad institucional" ante todo. Con ese objetivo, este miércoles hubo varias charlas informales entre los principales referentes de la alianza opositora en donde se acordó mantener el silencio hasta terminado el encuentro de este jueves. “Nadie quiere quedar expuesto”, analizaban en el seno de JxC.

También podés leer Expectativa con cautela: qué le piden a Massa las regionales de la CGT

En otro orden, criticaron el tono festivo del acto de asunción de Massa. En especial, a partir de la viralización de imágenes en donde se ven a referentes del Frente Renovador festejando, con cánticos, en el Museo del Bicentenario. La situación llegó a tal punto que el propio titular del Palacio de Hacienda tuvo que pedirle a los dirigentes que dejen de cantar. “Todos los indicadores económicos muestran una crisis histórica que se ve reflejada en la calle. Jubilados que no llegan a comer una vez al día, niños y niñas sin educación y jóvenes sin futuro que se sienten expulsados del país”, sostuvieron desde el PRO en un comunicado.