La SUBE Digital no aplica descuentos por combinación: cómo usarla y mantener la Tarifa Social

El Gobierno anunció que quienes tengan un celular con sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC podrán abonar el colectivo con la SUBE Digital que se activa desde la aplicación "SUBE" de la Play Store. Esta opción se suma en los 61 distritos en los que ya funciona la tarjeta física SUBE y no la anula.

Cada pasajero podrá elegir entre usar la SUBE Digital o la tarjeta física porque son dos tarjetas que funcionan de forma independiente, incluso tienen números distintos y no comparten cargas. La Tarifa Social podrá traspasarse de una tarjeta a otra desde la página web o la aplicación SUBE. Aunque vale aclarar que, por el momento, la SUBE digital no puede usarse ni en subtes ni en trenes, sólo en colectivos; y no funciona en iPhone.