La Pampa: un diputado PRO se pinta de violeta y le pide a Sturzenegger que desregule el instituto de la carne

El primo de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain muestra especial interés en que se elimine el IPCVA, una tema de su agenda al que le ha dado centralidad en sus últimas apariciones. En mayo pasado, desde su banca en el Congreso, presentó un pedido de informes en el que planteó que “resulta llamativo que, salvo contadas excepciones, no se haya cuestionado la viabilidad de dicho instituto”.

Ministro @fedesturze no se olvide de revisar el IPCVA. Es dinero que se le saca a los productores y queremos saber a donde va. https://t.co/SdHP8IONlh

Georges Breitschmitt en la Expo Shangai 2025.jpg Georges Breitschmitt en la Expo Shangai 2025.

El presidente del ente es el único cargo rentado y la estructura se sostiene con 12 puestos de trabajo. Los aportes son exclusivos del sector privado: 70% provenientes de los productores de ovinos que llegan a faena y 30% de los frigoríficos. El Estado nacional tiene a su cargo el contralor a través de la Auditoría General de la Nación y la SIGEN.

En La Pampa se escupen el asado

Ulises “Chito” Forte, ex presidente y consejero titular del instituto, desestimó que el instituto suponga una carga para el sector y aseguró a Letra P que “Martín sabe que los aportes de los productores no representan más que 300 gramos por animal faenado”. Por eso, sostiene que el diputado amarillo “está jugando para la tribuna violeta” y "vota todo lo que le pide La Libertad Avanza".

Forte, oriundo de General Pico y representante por la Federación Agraria (FAA) en el IPCVA, postula que sin las acciones de la entidad no se hubiera aumentado la cuota Hilton y Argentina no ocuparía el quinto lugar en exportaciones de carne vacuna a China. El ganadero y exdiputado nacional por el radicalismo afirma que la entidad invitó a Ardohain en más de una ocasión para mostrarle los informes de transparencia, convites que el legislador eludió sistemáticamente.

Martin Ardohain con Martín Menem.jpg Ardohain con Martín Menem

A su vez, Forte renegó del rol que cumple Ardohain, quien supuestamente habría llegado a la cámara baja para representar los intereses de las patronales agropecuarias. “No dice nada de la carga impositiva que sufrimos, la Nación se queda con el 33% de cada animal”, se quejó. El IPVCA advierte que el legislador “no presentó un solo proyecto para eliminar el impuesto al cheque, nada para eliminar las retenciones, para eliminar las burocracias bancarias, no habla de una reforma impositiva integral, no cuestiona el impuesto al débito y al crédito y no dice nada de la estafa que es el anticipo por Ganancias”.

Pulseada en la Patagonia

A la movida del pampeano con peluca se sumó la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), que responsabiliza al IPCVA por la pérdida de cabezas de ganado liviano para el consumo interno y de “no poner el foco en el productor”. Leonardo Rafael, presidente de esa entidad, reclama que los aportes para promoción en el mercado internacional “los hagan las exportadoras”.

En la otra vereda, la Mesa de las Carnes que integra una veintena de patronales organizadas salió a respaldar al IPVCA y le puso un límite al gobierno de Javier Milei. En un comunicado, afirmó que “para despejar cualquier intencionalidad, no es facultad del Ejecutivo disponer sobre el futuro del ente, que por ley es privativo solo del sector privado”.

Esta Mesa destacó el rol del instituto en la apertura y crecimiento de los mercados internacionales, especialmente las relaciones con China, la Unión Europea, Estados Unidos, la Federación Rusa y Japón. En el mismo documento, avala el “rigor” de las estadísticas e informes que presenta la entidad.

La motosierra de Federico Sturzenegger ya pasó por la producción ovina

La eliminación del fideicomiso para producción ovina, comunicada por Sturzenegger y aplaudida por el bulrrichista Ardohain, no es inocua en territorio pampeano. En el marco de ese régimen, se crearon en la provincia cuatro cooperativas ovinas: la Asoproma Cooperativa Ganadera Regional en Mauricio Mayer; Productores ovinos de la capital del trigo, en Eduardo Castex; Pastores del Sur, en Guatraché; y CROyPA en Alta Italia.

Ricardo Baraldi, subsecretario de Recurso Agrarios del gobierno de Sergio Ziliotto, advierte que la decisión afecta a alrededor de 200 productores nucleados en esas empresas de la economía solidaria. El funcionario provincial aseguró que se trata de economías de subsistencia que son desfinanciadas por la decisión del gobierno de Milei, pero que el ministerio pampeano absorberá la responsabilidad.