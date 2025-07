Javier Milei le extiende al grupo Urquía la concesión del tren carguero

La resolución oficial destacó que “la propuesta de NCA introduce elementos novedosos -particularmente en materia de inversiones y medidas orientadas a una apertura progresiva a terceros operadores- para ordenar la transición en determinados segmentos de la red y llevar adelante las obras proyectadas en los accesos a puertos del Gran Rosario que son vitales para el flujo de la operación ferroviaria y logística del sistema”.

Condiciones y obligaciones para NCA

La adecuación contractual contempla una serie de condiciones y obligaciones que tendrá que cumplir NCA. En el plazo de un año, la empresa deberá:

Garantizar, con obras de mejoras y arreglos de vías, la circulación de trenes de 20 toneladas por eje en los accesos a los puertos del Gran Rosario, donde junto con sus formaciones también operan los trenes de Ferroexpreso Pampeano y de las líneas Belgrano y San Martín que están a cargo de la compañía estatal Belgrano Cargas .

y de las líneas Belgrano y San Martín que están a cargo de la compañía estatal . Optimizar la circulación de ingreso y salida de las terminales portuarias con un ordenamiento del tráfico de trenes que permita operar durante las 24 horas del día.

Facilitar la circulación de trenes de distintas trochas con la incorporación de un nuevo sistema digital de otorgamiento de “ventanas de paso” en remplazo del actual mecanismo de Autorización de Uso de Vía (AUV).

Tras haber aceptado la vigencia del sistema de acceso abierto (open access), que les permite a otras operadoras de cargas utilizar sus vías pagando un peaje, NCA deberá elevar en un plazo de 60 días un Plan de Implementación de este esquema.

Más allá del relato oficial que encuadró la prórroga contractual como el inicio del nuevo modelo de acceso abierto, la letra chica de la resolución 39/25 plantea un escenario inicial muy acotado y alejado de lo que debería ser un esquema de libre competencia y de acceso a las vías sin restricciones.

roberto urquia.jpg Toto Caputo evalúa prorrogar la concesión del tren carguero del grupo Urquía

En otras limitaciones establecidas por el Gobierno, el plan de implementación que debe elaborar NCA sólo abarcará 810 de los 2.355 kilómetros que tiene su actual red operativa. Además, las operadoras externas que quieran utilizar las vías deberán firmar contratos anuales con cargas mensuales que no podrán superar el 15% de total programado.

Con respecto a las tarifas de los fletes, estas operadoras no podrán facturarles a sus clientes valores inferiores a los que cobren por servicios similares en otras redes ferroviarias y tampoco podrán estar por debajo de la “tarifa media bimestral anterior a la que haya cobrado NCA S.A. en idéntico tramo de la red concesionada respecto del mismo tipo de producto y dentro de similar estacionalidad”.

Si bien no figura en el texto del anexo que acompaña la resolución de prórroga, las obras e inversiones comprometidas por NCA alcanzan a u$s 84,8 millones. De ese total, u$s 70 millones corresponden a desembolsos de la empresa, mientras que los restantes u$s 14,8 millones provendrán de la caja estatal del Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento del Sistema Ferroviario Interurbano (Fffsfi).

El grupo Urquía y el RIGI

En el paquete de inversiones que forman parte de la Propuesta elevada por la empresa también aparece el arreglo de vías y la compra de material tractivo y rodante para transportar vehículos fabricados en la planta cordobesa de Santa Isabel de la firma Renault hasta los puertos de Rosario y Zárate.

Para este contrato, que tendría una duración de diez años, NCA prevé incorporar tres locomotoras nuevas y un parque de 200 vagones aptos para cargas contenerizadas.

La Propuesta también dejó abierta la puerta para la presentación de un proyecto de inversión más amplio y a largo plazo enmarcado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que estaría destinado a renovar y modernizar la totalidad de los ramales principales y secundarios que conforman la red operativa de NCA.

tren-nca.jpg Javier Milei prorroga la concesión del tren carguero del grupo Urquía Captura de redes

Según los datos oficiales de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), la red troncal que fue concesionada en la década del 90 a NCA cuenta con 4.554 kilómetros de vías, de los cuales sólo tiene operativos 2.355 km en ramales que unen la Capital Federal con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.

La plantilla de la empresa está conformada por casi 1.100 personas del área técnica y operativa con un parque de 96 locomotoras y 3.638 vagones en actividad.

Los números de 2024 muestran que transportó casi 6,6 millones de toneladas, el 30% de todas las cargas movilizadas por el modo ferroviario y que alcanzó una facturación anual de $ 83.901 millones.

Más del 60% de las toneladas movilizadas fueron de cargas propias de Aceitera Genera Deheza (AGD), la empresa madre del grupo Urquía.