INDEC: en el primero de los mejores 18 meses de la economía, la actividad cayó 1,5% mensual

El INDEC mostró una caída de la actividad, cuando Toto Caputo había anunciado que comenzaba la recuperación de la economía

El primer mes de los "18 o 20 mejores meses de la historia" que pronosticó el ministro Toto Caputo arrancó con un traspié. Según el INDEC , la actividad económica cayó 1,5% en abril respecto de marzo, aunque registró una mejora interanual de 1,6%, impulsada principalmente por el agro y la minería .

Abril era un mes especialmente esperado porque el propio ministro de Economía había señalado el 14 de ese mes, durante el AmCham Summit , que desde entonces comenzaría un ciclo de fuerte expansión . "A partir de abril los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas", afirmó.

Sin embargo, el primer dato oficial correspondiente a ese período mostró una contracción mensual desestacionalizada. La mejora interanual quedó explicada, en gran medida, por un grupo reducido de actividades vinculadas a los recursos naturales, mientras sectores con mayor impacto en el empleo, como la industria y el comercio, continuaron en retroceso.

El dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) muestra un fuerte contraste con las promesas oficiales. La realidad de las planillas determinó que ese primer mes se inauguró con un freno del 1,5% en la comparación mensual.

Javier Milei salió al cruce de las interpretaciones más pesimistas y sostuvo, en una entrevista con Neura, que "los datos desestacionalizados están muy volátiles últimamente, pero lo importante es la tendencia-ciclo". Según el Presidente, ese indicador muestra que "la economía argentina viene viajando a un ritmo del 4%".

En esa línea, buscó relativizar el retroceso mensual informado por el INDEC. "Cuando uno mira el PBI del trimestre dio 2,3% y uno podría pensar que es un dato modesto, pero en los últimos 100 años, antes de que llegáramos al Gobierno, el crecimiento promedio anual fue del 1%. Estamos por encima del promedio histórico", afirmó. También destacó que "si uno toma el dato desestacionalizado, dio 0,7%; anualizado equivale a un crecimiento del 3%, que es un muy buen número".

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Para analistas del mercado como Gabriel Caamaño, en cambio, el dato de abril terminó saliendo "en línea con lo esperado o algo peor", lo que ratifica una dinámica de "serrucho mensual" que avanza por debajo de las expectativas que el propio Gobierno siembra en sus discursos públicos. Según Caamaño, aunque mayo debería recuperar buena parte de este terreno, la volatilidad intermensual sigue complicando la narrativa del despegue lineal.

El diagnóstico de la "economía dual"

Analistas atribuyen la caída mensual del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) a una economía que avanza a dos velocidades. Según un informe de la consultora Equilibra, desde la asunción de Javier Milei "el Producto Bruto Interno (PBI) acumuló un crecimiento del 6,5% hasta alcanzar un máximo histórico". Sin embargo, esa expansión se concentra en un puñado de sectores, mientras buena parte de las actividades urbanas permanece estancada o directamente en retroceso.

Esa dualidad también quedó reflejada en la comparación interanual de abril difundida por el INDEC. De los 15 sectores que integran el EMAE, siete mostraron mejoras y ocho registraron caídas. El avance interanual del 1,6% estuvo explicado casi exclusivamente por Explotación de minas y canteras, que creció 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un alza del 10,9%. En conjunto, el agro y la minería aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del índice general.

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En la vereda de enfrente, los sectores que generan el grueso del empleo urbano y explican el consumo de las familias no encuentran un piso. La Pesca se desplomó un 28,4% interanual, pero el verdadero impacto macroeconómico provino del Comercio mayorista y minorista, que cayó un 3,2% interanual, y de la Industria manufacturera, que retrocedió un 2,9% interanual. Estos tres bloques le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación del mes.

Al analizar el ciclo largo, Equilibra detalla que desde fines de 2023 las actividades más golpeadas son la industria (-13%) y la construcción (-12%).

La defensa oficial

Frente al freno de abril el equipo económico despliega una lectura basada en las metas de mediano plazo. En el Congreso Nacional Pyme, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que "el PBI opera en niveles máximos con exportaciones y consumo privado en niveles récord". Según el funcionario, la histórica oferta de divisas generada por el sector exportador es el ancla indispensable para garantizar la estabilidad cambiaria, permitiendo que el consumo y la inversión privados se expandan sobre bases sostenibles en el tiempo.

Por su parte, Caputo utilizó sus redes sociales para relativizar la caída mensual del EMAE, prefiriendo poner el foco en el acumulado del primer cuatrimestre, que arrojó un crecimiento de 2,1% en comparación con el mismo período de 2025.

El argumento del Palacio de Hacienda se acopló a la línea presidencial al ponderar el indicador tendencia-ciclo, que registró un avance del 0,3% en abril. Al acumular 25 meses consecutivos en terreno positivo, el ministro asegura que la economía transita la fase expansiva más larga de los últimos 15 años, aislando la caída de abril como una simple volatilidad de corto plazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2071670982088228887&partner=&hide_thread=false EL EMAE CRECIÓ 2,1% EN EL PRIMER CUATRIMESTRE EN RELACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2025

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 29, 2026

Esta visión coincide con el marco conceptual de la "Fase 4" diseñado por el Banco Central. La autoridad monetaria sostiene que "la macroeconomía local viene demostrando una fuerte resiliencia, encadenando un crecimiento continuo sin registrar un solo trimestre negativo desde el segundo trimestre de 2024", a pesar de haber absorbido diversos shocks locales e internacionales.

Para el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, autor del informe oficial, lo que el mercado lee como una crisis industrial es en realidad un proceso ordenado de "rotación de los motores de la demanda". El diagnóstico plantea que las exportaciones cumplieron su rol de liderar la salida del ciclo recesivo y que ahora el consumo privado empieza a acompañar esa dinámica "gracias a la consolidación del equilibrio fiscal, el cual desploma el riesgo país y reduce las expectativas de inflación".