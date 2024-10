Importaciones baratas: la UIA pide bajar el "costo argentino" para calmar sus propias internas

En los cimientos, se añade la impaciencia con el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, por la ley especial pymes que todavía no avanza y otros lobbies "vacíos" que, indicó una voz interna, no surtieron efecto en el último tiempo.

"Hay un adormecimiento general", graficó uno de los dirigentes que prefirió el off the record en contraposición a un escenario de recesión que no levanta cabeza.

El lobby "vacío" de Daniel Funes de Rioja

Antes de que el ministro de Economía, Toto Caputo, definiera la fecha de la baja del impuesto PAIS, el abogado industrialista ya estaba en conversaciones con el equipo económico para sectorizar el impacto de la medida. Sin embargo, desde el 1° de septiembre que el dólar para las compras al exterior al que acceden las empresas es un 10% más barato y esa negociación quedó en la nada.

Mientras que industriales reconocen que la reducción del gravamen tiene un efecto directo en el costo empresario, por otro consideran que alienta a reemplazar producción por manufactura extranjera.

La administración libertaria anunció en los últimos días la merma en aranceles para varios rubros, desde neumáticos y bienes de capital hasta insumos como el plástico PET, los tubos de cobre e insumos textiles.

Funes de Rioja, Grinman, Caputo.jpeg Paolo Rocca conduce el apoyo de la UIA a Javier Milei y Toto Caputo

En cada sector, la medida tuvo un impacto distinto. Por ejemplo en el área textil la reducción de aranceles sobre los hilados texturizados genera preocupación por la "pérdida de competitividad" que representa la importación de sus bienes contra el costo de una industria que tiene una larga cadena de producción.

"Es algo que podría beneficiar al consumidor, en teoría, pero representa menos del 0,1% del costo final de los productos", añadió un fabricante.

Caso contrario, en una empresa que produce bebidas con una posición dominante en el mercado, veía de forma positiva la reducción del plástico PET que se utiliza para envasar.

Competitividad al tacho

En los meses que va de la gestión de Milei, la UIA tomó una actitud pasiva en sus comunicados post Junta Directiva. Este martes, en un nuevo encuentro, el tono fue más asertivo con un informe sobre el "costo empresario".

El estudio afirma que la buena productividad local “se pierde por la mala competitividad del país” y que puertas afuera de las fábricas, "Argentina acumula pasivos que impactan negativamente sobre la competitividad de las cadenas de valor (déficits en infraestructura, energía, conectividad y logística, presión tributaria, bajo financiamiento, aumento de costos en dólares, entre otros)".

La central fabril, a través del Centro de Estudios, enumeró cinco cuestiones puntuales:

Inestabilidad macroeconómica

Falta de financiamiento

Presión tributaria

Costos de energía

Infraestructura

"Sin infraestructura disponible difícil es ser competitivos", indicó un dirigente del sector alimenticio.

A tres meses de terminar el año, en el sector industrial suman el malestar por el aviso del Gobierno de hace un mes, cuando la Secretaría de Energía deslizó que podría haber cortes de energía programados en industrias por el altísimo nivel de demanda que se espera y la incapacidad del sistema de atenderla.

La posibilidad se recibió como una mala noticia para el sector industrial en un contexto de caída de la actividad que repunta sólo de manera heterogénea y débil.

"Estamos hablando y poniéndonos a disposición para coordinar de modo tal de que los eventuales cortes impacten de la menor manera posible a la producción, repitiendo la articulación de rotación o turnos que ya habíamos llevado a la práctica en 2022 y 2023", recordó una fuente de la cúpula de la UIA.